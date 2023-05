Brutal golpiza a un joven con autismo durante un robo

Se desconoce si los delincuentes pensaron que la casa se encontraba vacía o quizás sabían que la única persona que quedaba no podría defenderse. Aún así, ingresaron a la vivienda tras forzar la puerta con una barreta de hierro y al toparse con la víctima, que salía de su habitación, lo golpearon brutalmente con el mismo elemento .

Paola, su madre, contó al medio de la comarca que su hijo "estaba durmiendo y cuando siente ruido se levanta, me estaban arrancando de la pared el tele. El tele no es mío, era justamente de él. Mi hijo tiene su tele que se lo compró porque él mira partidos; no sale, jamás sale de mi lado, lo único que hace es mirar su tele".

"Cuando ve que le estaban arrancando su tele de la pared le dice '¿Qué haces?'", y así los delincuentes, que serían dos, se le fueron encima al joven, a quien golpearon en el torso y espalda, su rostro (lo que le ocasionó la rotura de un diente) y extremidades. "Gracias a Dios no tiene fractura, solamente inflamación", confió Paola.

La mujer tiene un comedor social y justamente ese día se encontraba preparando viandas y repartiendo pastelitos entre los vecinos del barrio Zani, cuando los delincuentes entraron a robar y atacaron a su hijo.

"Esto es un alerta para lo que pasa en esta sociedad... En este momento, yo tengo personas acá esperando con su tapercito, que salga la comida. En este preciso momento tengo la familia acá dentro de mi casa y la gente que me viene a colaborar, que me da una mano", señaló.

Sobre el asalto, puntualizó que "no alcanzaron a llevarse nada. Solamente hicieron daño (el televisor quedó inutilizable), pero yo tengo hijos más chicos y ellos me dicen: 'Y si entraban y estábamos nosotros, ¿qué pasaba? Nos mataban...".