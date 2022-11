Bullrich volvió a disparar contra Larreta: "No me mandes más a tus soldaditos"

La interna dentro de la oposición está cada día más tensa. El ambiente que se vive en el Pro quedó reflejado en un video que se hizo viral en las últimas horas en el que se ve cómo Patricia Bullrich, ex ministra de Seguridad y una de las candidatas a las elecciones presidenciales de 2023, amenazó al actual jefe de Gabinete de la Ciudad, Felipe Miguel, y le dijo: “No me crucés más por la tele porque la próxima te rompo la cara”. Lo cierto es que tras las repercusiones del video, la ex ministra redobló la apuesta y arremetió contra Horacio Rodríguez Larreta: “Horacio, no me mandés más a tus soldaditos”.