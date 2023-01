Burlando, sobre actitudes de los rugbiers en el juicio: "¿De qué se ríen, hijos de puta?"

"Yo los miré dos veces, pero hasta lo que observé no levantaron la cabeza", respondió Pablo respecto a lo que pudo haber ocurrido. El joven también señaló que al que más reconoció de los acusados es a Lucas Pertossi.

Después de dos declaraciones más, los jueces dieron cuarto intermedio y Fernando Burlando salió del Tribunal y dialogó unos minutos con los medios.

En esta oportunidad también se lo consultó sobre la situación durante la declaración y contestó de forma contundente y enojado: "Si los acusados se rieron, son unos hijos de puta. ¿De qué se ríen?".

La declaración de Ventura

Antes de prestar declaración, el joven habló con la prensa y aseguró que hoy en día no sabe por qué Máximo Thomsen, Blas Cinalli, los hermanos Luciano y Ciro Pertossi; su primo Lucas Pertossi, Enzo Comelli, Ayrton Viollaz y Matías Benicelli lo incriminanaron falsamente.

"Yo simplemente los conocía de vista, del mismo boliche, de la misma ciudad. Zárate es una ciudad chica. Los cruzaba de vista, pero no eran amigos ni nada. Pertossi nunca me pareció buen chico, pero nada más", deslizó en alusión a los chats en los que aseguró que odiaba tanto a Pertossi como a Benicelli. (Cabe destacar que, en la audiencia, Pablo Ventura confirmó que fue él quien escribió esos mensajes a un amigo).

"¿Es cierto que, a modo de chiste, te nombraban a vos en cada lío que hacían?", inquirió un cronista. "De eso me enteré después por los periodistas, pero en la cara nunca de ellos me dijo nada".

Ventura dijo que no siente "nada" por quieren le hicieron pasar las horas de incertidumbre más difíciles de su vida. "Para mí no significaron nada, no sé qué sentir. No siento odio, eso no. Obviamente con buena cara no los voy a mirar", recalcó antes de manifestar que comparte su sentir con el pueblo argentino respecto al reclamo de justicia.

Al momento del crimen de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell, Pablo Ventura comía con sus padres en una parrilla de Zárate, a 500 kilómetros de distancia. Los videos del restó donde comía en la noche del asesinato, lo exoneraron.

Un testigo clave que fue parte del arresto de los rugbiers en la mañana posterior al crimen aseguró a Infobae: “La casa que alquilaban estaba llena de policías. No se inmutaron cuando se leyó de qué los acusaba. No se inmutaron en general. Solo cambiaron su actitud cuando se encontró la zapatilla de Máximo Thomsen, manchada con sangre. Allí, varios de ellos comenzaron a mencionar a Ventura”.

Hoy, Ventura busca una retribución por los cuatro días terminó preso. El Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°1 de Dolores se prepara para dictar sentencia por una demanda por daños motorizada por el abogado Marcelo Olmos, que representa a Pablo. La demanda es contra el Poder Judicial bonaerense. El fiscal Mercuri, que ordenó el arresto, todavía no fue citado a declarar en ella. La frase “averiguaciones practicadas”, es especialmente fustigada en el texto de la demanda como práctica policial de la peor clase.