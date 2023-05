En una entrevista con LMCipolletti , el letrado afirmó que ve "situaciones precarias". "Hay cosas que tienen que ver con el inicio del juicio. Vi un juramento del jurado popular que no me gustó. Vi en la iniciación del juicio hablar del caso con algunas partes dando mucha lectura, quitándole inmediatez y la propia naturaleza que tiene este tipo de diligencia", indicó.

Y agregó: "Luego vi situaciones que a mi me llamaron poderosamente la atención. Acá lo más importante es descubrir la verdad. Creo que la fiscalía tiene un deber y una misión de objetividad y de persecución de la verdad, que debe ser feroz, salvaje. Y no veo esas características de parte de la fiscalía".

Por su parte, Burlando aseguró que vio en los testigos "muchas miradas cómplices". "No veo cuáles son las gesticulaciones de la fiscalía, pero no me gusta eso, yo lo hubiese controlado muchísimo más. En el debate se le debe hablar al jurado, quienes van a decidir son ellos", aseveró.

En cuanto a su rol en el juicio, insistió en que es un "observador": "Soy objetivo, entregué mi teléfono, no estoy participando activamente de la defensa, pero se me salta la cadena a veces, está en mi ADN intentar participar. No nos matriculamos, somos respetuosos de los colegas, de la opinión de la fiscalía. Esa fue nuestra misión, venir a observar".

"Ayer se dio un tema de que podríamos llegar a intervenir en la Corte de la Nación; se hicieron reservas de cuestiones no resueltas en favor de la pretensión de la defensa. Yo creo que puede haber justicia ahora, tienen que llegar a la justicia ahora (...) Hay que tener en claro qué es lo que pasó, le va a dar tranquilidad a todos, tenemos dos familias que están pasando una situación traumática. Esto le va a dar tranquilidad a ambas partes", relató.

Burlando Burlando: "Tenemos dos familias que están pasando una situación traumática" Anahí Cárdena

En este sentido, el abogado dijo que "tiene que buscarse un juicio justo, no donde se busque caprichosamente un resultado".

"Las tragedias las están viviendo dos jóvenes, dos familias. ¿Era fácilmente evitable? Sí, mirá que difícil era, con presencia policial o municipal todo esto se evitaba. Lo que tenemos que ver como sociedad es cómo evitamos que estas cosas pasen. Lo que pasó es salvaje, pero ya pasó. ¿Cómo hacemos para que estos jóvenes no sigan perdiendo la vida?", cuestionó.

No obstante aseguró que "lo más importante, más allá de todo, es que haya un acto de justicia, cómo evitamos sucesivas situaciones que le generen pérdidas a la sociedad. Los jóvenes son lo más importante que tenemos".

"Vine a ver lo que pasaba. Para esgrimir una opinión tendría que esperar, no prejuzgo, acá lo importante es que la Justicia defina lo roles de cada uno, pero sin decisiones caprichosas. No tenemos que enojarnos por lo que decida la Justicia, hay que esperar esos tiempos, terminar con todos los pasos procesales para tener una opinión", detalló.

También dijo que "la única víctima es Facundo, no hay duda de eso. La Justicia tiene que darle una respuesta a todos. Una tragedia tiene que servir para algo, no se puede perder una vida y que otra esté en prisión gratuitamente. La problemática es que los jóvenes están olvidados por parte del Estado".

Segunda jornada Facundo Castillo15.jpg Anahí Cárdena

Una pregunta que a Burlando no le gustó nada

Este medio le consultó al mediático abogado por las gesticulaciones que realizó un integrante de su equipo hacia la fiscalía durante la segunda jornada del juicio, luego de que solicitaran a la defensa que permitiera a los testigos responder a sus preguntas y no interrumpirlos a la mitad.

La pregunta apuntó al respeto que hay que tenerle a la familia de la víctima, Facundo Castillo, pero no le gustó nada. "Hacia la familia tenemos un respeto absoluto, no te voy a permitir que digas eso. Si alguien está dolido por la situación no soy sólo yo, sino todo mi equipo, es una falta de respeto. Puede ser que hagan caras como pasó con una situación con un testigo. Si veo que alguien falta el respeto soy el primero en decir algo. Soy una persona educada y respetuosa", aseguró.

"Lo único importante en esta sala son las familias y se lo expliqué a todas las personas cerca mío", continuó. En tanto que, al ser consultado si habló con la familia de la víctima, dijo que -por una cuestión de respeto- aún no se ha acercado. "El papá es manifiestamente abrazable, tengo que hablar así, con objetividad, no tengo dudas de eso", concluyó.

No obstante, el martes un integrante de la familia de Facundo habló con este medio y afirmó sentir una falta constante de respeto por parte de la defensa hacia ellos.