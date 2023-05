Busca a su padre y en el camino encontró a una hermana desconocida

Unidas confían en llegar a ver cara a cara a Eliseo Sandoval, conocido popularmente como Cheo, a quien en un conmovedor mensaje le pide que "no tenga miedo, porque no habrá reproches, solo queremos verlo bien".

"Yo nací en el 85, con mi papá viví 2 años y él empezó su viajecito... Es un nómade. Ya estoy grande, tengo 3 hijos. Mi mamá Margarita junto a mi abuela María Antonia nos sacaron adelante. Jamás me hablaron mal de él, no hubo nunca un resentimiento en casa. Faltaba papá pero mamá llenó todo eso. Claro que fui creciendo y necesitando dentro de todas las etapas de la vida su figura, su presencia. No elegimos donde nacer ni quienes son nuestros padres pero siempre los necesitamos, más allá de que sean como sean", comentó Adriana a LU19.

"Papá es oriundo de Villa Regina. Tenía fotos por parte de mis tíos que me las acercaron. También el número de documento que suele ser importante en estos casos. Me animé y lo publiqué en Facebook. No tuvo mucha repercusión y abandoné a la búsqueda enseguida...", continuó con su relato.

Gran hermana

Una de las partes más sorprendentes de su testimonio es la siguiente: "Una chica me contacta este año, Gabriela Sandoval. Me escribió el 28 de enero pero no podía ver la pantalla del celular porque tenía una pequeña falla, así que nunca lo vi. Me quedó pendiente la notificación. Un día entré desde otro celular y pude leerlo. Me decía que la característica que daba de mi papá eran parecidas a las que tenía ella. Que lo había rastreado por Facebook pero no lo encontró, entonces puso el nombre y fotos y así vio mi publicación. Yo recién lo abrí el 17 de marzo...".

"Gabriela Sandoval es de Trelew, Chubut. Tiene 29 años, es mi hermana. Yo le empecé a hacer preguntas, todo con desconfianza por las cosas que pasan hoy en día. Me mandó captura de su partida de nacimiento y me envió todo. Los 8 números del DNI de su padre eran iguales al del mío. Dentro de todo estamos cerca", celebró Adri, quien supo compartir su emoción por semejante hallazgo en las redes sociales.

Los caminos conducen a San Juan

Respecto a la zona en que sospechan se encontraría el inquieto de Eliseo, afirma: "Tenemos datos de que quizás pueda estar en San Juan. Al ser una persona que no le gustaba trabajar en blanco, inestable, no hay registros. También buscamos los padrones y nos salta en San Juan. Gracias a Dios mucha gente me ha brindado información. La búsqueda ha sido tremenda, desde Catamarca hasta el fin del mundo".

No quieren que el hombre siga alejado. Necesitan de una vez darle un corte a ese capítulo inconcluso. Para evitar que se espante con las publicaciones, hasta le envía un emotivo mensaje de una hija que solo quiere estrecharle un abrazo a su papá.

"Nosotras no queremos encontrarlo para reprocharle nada, lo que menos queremos es ocasionarle eso. Solo queremos conocerlo y estar con él. Ella -por su hermana- también lo tuvo poco. La familia no le ha aportado mucha información, quizá papá no decía las cosas como eran... Lamentablemente mis abuelos paternos ya fallecieron y él -por Eliseo- no tiene contacto con nadie. Con su familia no tenemos tanta relación, al separarse de mi mamá fue todo más frío", admite Adriana.

Como Eliseo anduvo por todos lados, no descartan que aparezcan nuevos hermanos y en medio del drama, hasta surge alguna broma entre ellas. "Nos reímos a veces también con mi hermana por la situación, pero yo quisiera decirle a él que no tenga miedo, que no va a encontrar ningún reproche. Hay otra hermana de sangre, pero respetamos mucho al que no quiera buscarlo...", explica.

"Necesitamos verlo bien, saber, que esté bien", reafirma con mucho amor para brindar y con la necesidad de llenar esa carencia sentimental.

Historia pesada

"Me han contactado amigos de él. Me decían que era una persona muy buena. Cada uno tiene su problema, su papá lamentablemente tenía una adicción al alcohol. Su vida fue muy fea. Una familia que encontramos en Chilecito, La Rioja, lo adoptó a los 6 años. Se fue en camión escondido desde Regina y llegó a esa provincia. Mi mamá nunca me lo había contado. Me dijo que vinieron de esa familia a ver a mi abuela y ella se los dio", culmina sobre la difícil vida que llevó el hombre al que buscan Adriana, Gabriela y todo el Alto Valle y el país.

Para aportar datos:

Facebook de Adriana: Adriana Sandoval

Facebook de Gabriela: Luna Linitaa