Buscaban a su madre y estaba muerta hacía más de un mes

El calvario de los hermanos Díaz comenzó cuando su mamá, que padecía problemas de alcoholismo, salió a dar una vuelta sin llevarse sus documentos. Cuando esa primera noche -la del 11 de julio pasado- no regresó a su vivienda, su hijo menor, con quien vivía, no se preocupó, ya que no era extraño producto de su adicción.

A diferencia de otras oportunidades, esta vez los días comenzaron a pasar y no regresaba a la casa. Fue así que los hijos se acercaron a casa de conocidos y amistades de la mujer para ver si la hallaban, pero todas las respuestas fueron negativas. De igual modo, en los hospitales les aseguraron que no estaba internada.

Ante el creciente estado de incertidumbre y la falta de certezas, se acercaron a la Comisaría 12 a radicar la denuncia de paradero. “Ellos nos dijeron que estaban buscando, pero solo eso, no había ningún avance”, aseveró Ariel.

comisaria 12 valentina norte María Isabel Sanchez

Ante la falta de cualquier tipo de información optaron por llamar directamente a Fiscalía, desde donde le dijeron que estaban trabajando sobre una pista firme. “Me acuerdo clarito, yo llamé un miércoles y al día siguiente me llaman para comunicarme que mi mamá estaba muerta, que me acercara así me daban el informe”, relató el hombre.

Cuando Ariel fue a entrevistarse con el fiscal -a finales de agosto último-, lo sorprendió la noticia. Es que la fiscalía le comentó que su madre había muerto el 16 de julio -es decir cinco días después de la desaparición- por una neumopatía COVID. “Si no hubiera seguido insistiendo nadie nos avisaba nada”, aseguró.

Ante esto, el hijo los acusó de negligencia. “La reconocieron el 20 del mismo mes por las huellas dactilares y fueron a un domicilio viejo de ella, y como no encontraron ningún familiar, directamente la enterraron en el cementerio sin avisarnos. Ella no era una mujer de la calle, tenía su familia, solo tenía su problema con el alcohol”, reiteró.

"Se trató de una sucesión de negligencias", denunció Ariel en relación al accionar de las autoridades, por lo que presentará en las próximas horas una denuncia penal. “En principio no me quisieron tomar la denuncia porque dijeron que no había ‘delito’, así que me contacte con Derechos Humanos y me dijeron que la haga en la página. Ahí si me la tomaron. Yo quiero que ellos se hagan cargo de su mal proceder con nosotros”, puntualizó en diálogo con LMN.

>>Murió en pleno Parque Central

Según explicó el hijo, el fiscal le entregó el nombre de la persona que encontró a su madre: “Me pasaron el número de teléfono de la persona que la encontró, así que lo llamé. Es un señor que ayuda a la gente en situación de calle, él andaba repartiendo comida a la gente en el Parque Central cuando uno de esos indigentes le pidió ayuda porque su amiga estaba mal”.

El hombre la encontró desvanecida, de manera que rápidamente llamó al SIEN para pedir ayuda, pero éstos confirmaron que ya había muerto. “El informe dice que murió por neumopatía COVID, pero este señor me dijo que ella había estado tomando de una botella en la que habían agregado pastillas de todo tipo y nunca trabajaron sobre la posibilidad de que haya tenido una sobredosis”, observó.

P04-F02b--cementerio-el-progreso.jpg

Ariel y su hermano piden que desde la Justicia reconozcan que no actuaron correctamente y los mantuvieron en un limbo de incertidumbre sobre su madre. "Si yo no hubiese llamado, ellos no movían ningún papel. Desde el 20 de julio sabían que era mi mamá, y que estaba muerta. Para nosotros fue una pesadilla y lo sigue siendo porque no vimos más a mi mamá, solo vimos una tumba con su nombre. ¿A mi quién me garantiza que ella esté ahí? Yo no les creo nada", concluyó Ariel.