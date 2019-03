“El sábado a las 22.30 nos dijo Eluney que se iban al Paseo de la Costa con la amiga y que después se iba a dormir a la casa de Camila. Mi mamá ayer le mandó un mensaje a la mamá de la chica y le dice que su hija le había dicho que se quedaba en casa. No estaban en ninguno de los dos domicilios”, relató a LM Neuquén Rocío Chiguay, hermana de Eluney.

La hermana aseguró que no se pudieron comunicar con las adolescentes, dado que tenían el celular apagado. “Recibimos un mensaje que decía: ‘Estamos bien, no jodan más’ pero no nos cierra porque no son de escribir así. Mi hermana nunca hizo esto de no aparecer, de ahí la preocupación que tenemos”, agregó Rocío.