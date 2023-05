En principio, la oferta original, la retribución económica para quien lo encuentre u ofrezca pistas que permitan dar con el gato era de 100 mil pesos pero ahora asciende a 150 mil pesos ya que pasan las semanas y Pedro no aparece. Y la desesperación crece.

"Es de raza (ragdoll) y re bueno, lo agarra cualquiera, suponemos que alguien lo vio lindo y se lo llevó. Pero el tema es que tiene una historia con nosotros, es parte de nuestra familia. Por eso elevamos la recompensa, es la mascota de mi hijo", aclara la señora, quien junto a su entorno familiar estuvo pegando afiches por el centro con la información.

Por lo pronto, no tuvieron noticias del querido Pedro José.

La mujer aclara que Pedro "no tiene enfermedad, no vamos a mentir ni especular con eso, está sanito por suerte. Pero nosotros sabemos qué come, cómo duerme, dónde duerme, lo conocemos tanto..,. ¡Tiene que volver con nosotros!", culmina en una expresión de deseo.

¡Qué así sea! Ojalá que se haga realidad la famosa frase: "Me pareció ver a un lindo gatito..."

Teléfono de contacto: 299-5114442, José.