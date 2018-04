"No se sabe nada de ella desde ayer a las 12.20. Lo único que se sabe es que se fue de la escuela. No sabemos si se tomó el colectivo", explicó su hermana Belén en comunicación con LU5, quien aseguró que "no hay motivo alguno para que se vaya de mi casa".

La joven, llamada Daiana Chicahuala, vestía una calza negra, campera celeste, zapatillas deportivas Nike de color violeta y llevaba una mochila azul. Además, es de contextura robusta, tiene pelo castaño oscuro hasta la cintura y es de tez blanca.

La familia radicó la denuncia correspondiente y la Policía ya inició rastrillajes con perros en los alrededores de la escuela, ubicada a la vera de la ruta 22.