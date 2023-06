Buscan una familia solidaria para unas gemelas de dos meses

Familias solidarias integran niños a su hogar en forma temporal. Una vez más el Estado provincial busca a una familia solidaria para cobijar dos bebés.

"Pueden inscribirse en un formulario online que es súper sencillo y amigable al que se accede a través del link: www.familiassolidarias.neuquen.gov.ar. También pueden hacer consultas a nuestro celular corporativo (299-4093136) o escribir un mail a equiposelección@neuquen.gov.ar", puntualizó.

"Los requisitos no son muchos", postuló Garay, para luego detallar que quienes quieran albergar transitoriamente a las gemelas deberán ser mayores de 18 años, no estar inscriptos en el Registro Único de Adopción (RUA), no ser deudor de cuotas alimentarias ni encontrarse en los registros de Violencia Familiar ni de Género, además de no poseer antecedentes penales.

"Las personas que se inscriban serán contactadas por nuestros equipos que van a evaluar si pueden estar al cuidado de estas dos gemelas", señaló para luego aclara que no hay un modelo único de familia para cumplir este rol protector. "Puede ser una persona sola, una familia ensamblada, una pareja sin hijos, una pareja con hijos pequeños o mayores. Lo importante es que puedan reunir los requisitos para cuidar a dos bebés", enfatizó.

"Estas nenas van a necesitar mucho estímulo y mucho amor, hasta que pueda resolverse su situación judicial. Por eso es importantes que quienes las cuiden tenga disponibilidad emocional y de tiempo, disponibilidad de poder encariñarse, pero sabiendo que va a haber un desapego, que es un proceso que va a finalizar. Como son muy pequeñas, en este caso la persona tiene que saber que va a tener que cambiar pañales, que se le va a alterar el ritmo del sueño, que va a tener que dar mamaderas, que va a tener que ir bastante seguido al pediatra, que como son dos, va a tener que hacer todo duplicado por lo que va a tener que contar con una red de amigos y familiares que la pueda acompañar. Seguramente va a ser una persona que no tiene un trabajo que implique muchas horas fuera de su casa. No tiene que ver tanto con las edades, ni la conformación familiar, sino con tener la disponibilidad para dos bebas tan pequeñas", argumentó.

"Nosotros trabajamos con niños, niñas y adolescentes que se encuentran separados de sus progenitores por graves atentados a sus derechos. Estas medidas se toman en los juzgados de familia y nosotros -como programa del Ministerio de Desarrollo Social- somos un equipo de profesionales (psicólogos, asistentes sociales, operadores) que nos encargamos de trabajar sobre la problemática con la familia de origen, de los progenitores para que en algún momento puedan recuperar el cuidado de sus hijos", explicó.

"De no ser así, un juez puede decidir que vivan con una persona de su red familiar o ser dados en adopción a las personas que están inscriptas previamente en el Registro Único de Adopción", concluyó.