Buscan a una joven y su familia apunta a su ex pareja

Una joven de 29 años del barrio Almafuerte está desaparecida desde el lunes al mediodía y su familia y amigos la buscan desesperadamente. Temen lo peor ya que hace tiempo que su ex pareja la persigue y la amenaza, a pesar de las restricciones de acercamiento que le había impuesto la Justicia. Se trata de Gabriela Parra, quien tiene cinco hijos. Su desaparición fue denunciada en la Policía.

La joven desaparecida fue vista por última vez alrededor de las 12 del lunes cuando salía de la salita del barrio Almafuerte tras realizar una visita médica. "No sabemos nada de ella y estamos muy asustados porque su ex hace tiempo que la persigue y hasta en una oportunidad la atropelló con el auto y le hizo perder un embarazo", relató Carla, su cuñada a LMNeuquén .

"Se busca desesperadamente a mi cuñada Gabi Nati Sole Parra desapareció hoy al medio día, la última vez que la vieron fue en la salita de "almafuerte" por favor agradecería la difusión, ella sufre acoso y violencia por su ex pareja la cual le dieron un botón antipánico, y ya ha tenido varias denuncias hechas y también tiene restricciones. Lamentablemente la policía no hace nada!!Tenemos miedo de que le haya pasado algo malo!!! Agradecería la difusión Dejo número de teléfono para cualquier información", indica la publicación de su cuñada.

Ante cualquier información se pueden comunicar al 2996212783 o la comisaría más cercana.

"Ayer le había mandado un mensaje a mi hermano -su actual pareja- que decía que se iba para la casa pero nunca llegó. También vimos que publicó en su estado una frase rara, no habitual en sus publicaciones que siempre son fotos", explicó Carla, quien además indicó que se separó del ex marido hace unos cinco años y que, a pesar de las reiteradas denuncias hacia él por violencia, siempre la siguió buscando. "Él siempre la acosaba frente de mi casa, pasaba por acá, hemos tenido patrullero fuera de casa y el tipo seguía acercándonse, ella me dijo hace poco que la seguía molestando y por eso tenemos mucho miedo", concluyó.