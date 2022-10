Buscan una "novia" para Antares, un dogo de Zapala

En esa búsqueda de alguna mascota resultó que su hermano que vive en Rincón de los Sauces tenía una hembra dogo de Burdeos y tuvo parición con una camada de 11 perritos. “Mi mamá me sorprende y me regala de esa camada. La perra se llama Lady. Al enterarme del regalo más tarde viajé dos veces, primero a elegirlo y conocerlo y luego a buscarlo. Me quedé con el de tamaño mediano. No sé por qué pero fue el que más me cautivó”, recuerda Diego.

Hoy ese perrito mediano se ha transformado en un gran ejemplar de unos 46 kilos y su altura en dos patas es de 1, 65 metros y en cuatro patas es de 70 centímetros, mientras que su largo en cuatro patas es de un metro. Tiene una cabeza grande, ancha y redonda, con muchas arrugas, además de un cuello y cuerpo fuertes y musculosos y un pecho ancho y profundo. Su pelaje es corto y bastante suave al tacto.

“Antares es muy cariñoso y obediente y la verdad que ha cambiado bastante la vida. Tanto es así que he adoptado las rutinas de salir a caminar todos los días. Tengo una serie de operaciones en el estómago y me dijeron que llevaba una vida sedentaria. Además entiendo que mi perro, como cualquier mascota, necesita de sus ratos de esparcimiento”, agregó. Diego comentó que las caminatas se hacen bien temprano y el lugar elegido es el Bosque Comunal de la ciudad. También contó que en compañía de su mamá se encargan de su cuidado y vigilancia durante todo el día.

Antares3.jpg

“Hace más de 20 años, en mi primera adolescencia, fue la última vez que tuvimos perro en mi casa. Y hace unos 3 años con esto del furor de internet siempre veía videos de mascotas tiernas y me nació el interés y la necesidad de contar con una nueva mascota. Le transmití la inquietud a mi mamá y nos fue agradando la idea a los dos”.

Por qué Antares

"Le puse Antares porque tengo varias pasiones, una de ellas es la astronomía y en especial el estudio de las estrellas y justamente Antares es el nombre de la estrella más brillante de la constelación de Escorpio y su tamaño tiene unas dimensiones épicas. Además suena como el nombre de un guerrero o un gladiador mitológico”, explicó Diego durante la charla, sobre el motivo del nombre de su mascota.

“A mi perro solo le falta hablar. Es muy cuidadoso, inteligente y presenta respeto y también cariño con todos. Parece que salió estrella, tal cual su nombre, porque pasa la gente del barrio y primero se asustan pero después lo ven lindo y se ponen a jugar con el perro. Es gente de todas las edades y la mayoría quiere sacarse fotos con el”, precisó sobre su mascota.

El dueño del animal contó que desde el primer momento puso manos a la obra para adiestrarlo y enseñarle trucos y, sobretodo, domesticarlo para que no represente ningún tipo de peligro para su familia ni para terceros. “Lo primero que le enseñé fue a hacer sus necesidades afuera, a echarse, a sentarse y a dar la mano después. Costó bastante pero hoy se ven los buenos resultados. Por ejemplo, cuando salimos a caminar y viene gente u otros perros lo hago echarse y se queda al lado mío. Todos se quedan asombrados por lo amaestrado que está”.

POSTALES DE ANTARES (3).jpg

La necesidad de una “novia”

Algunos veterinarios en los últimos tiempos le han hecho saber a Diego que perros de esta raza tienen que tener actividad sexual por lo menos una vez. “Eso me dijeron y que es necesario que monte a una hembra porque si no lo hace le puede agarrar cáncer en su aparato reproductor. Ahora le estoy buscando novia y está medio difícil el asunto. Yo no quiero llegar al extremo de castrarlo pero me dicen que para evitar cualquier enfermedad hay que hacerlo sí o sí”.

Al respecto comentó que “yo soy de esas personas que no me gustan esas cosas raras de andar cortándole la oreja o la cola porque para mí es maltrato animal. Así que lo último que quiero hacer es castrarlo pero si en enero o febrero del próximo año no le conseguimos novia no me va a quedar otra”, reflexionó.

Diego apuntó que junto a su madre son muy responsables con la crianza del perro en cuanto a su alimentación, a su crianza, a su protección y sobre todo a su recreación. “Todos tratamos de que lleve una buena vida, una vida feliz. Ya conoció el agua en el río en la zona Covunco Pavia. Pasó unos agradables momentos jugando en plena naturaleza”, señaló.

Para todos los interesados en la búsqueda de Diego pueden comunicarse con su línea de celular 2942-478291 o en su Facebook como Diego Matías Volk. Las razas buscadas son dogo de Burdeos, dogo o rottweiler.