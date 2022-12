Buscan una supuesta fosa clandestina de la dictadura en Valentina Sur

El lugar es una chacra próxima al Batallón de Ingenieros de Montaña VI, en cuyo predio, entre 1976 y 1979 funcionó el centro clandestino de detención "La Escuelita" donde estuvieron secuestrados y fueron torturados más de un centenar de hombres y mujeres perseguidos por su militancia política, social y sindical, que luego fueron trasladados a otros centros de reclusión ilegal, asesinados, desaparecidos o estuvieron detenidos durante años en cárceles comunes. Según fuentes consultadas por este diario, las tareas en el predio de Valentina Sur, que pertenece a particulares y no a la jurisdicción del Ejército, se extenderá al menos por cinco días más.

Fosa Clandestina- Calle Anaya y Rio Senger (1).JPG

Se informó que máquinas retroexcavadoras comenzaron a trabajar en los sectores de las posibles excavaciones donde se encuentra gran cantidad de escombros. "El trabajo se hace despacio para ir viendo lo que saca la máquina, hay que estar atentos porque se puede estar en presencia de una excavación", comentaron los profesionales.

A mediados de noviembre, en ocasión del hallazgo de restos óseos que luego se confirmaron que no eran de humanos en el predio donde funcionó "La Escuelita", Juan Nóbile, uno de los integrantes del EAAF que se encuentra en Neuquén, explicó las tareas que se llevarán adelante en la chacra de Valentina Sur: "Se hará un trabajo de excavación con distintas técnicas de prospección de subsuelo, que incluye algún tipo de raspado con retroexcavadora, movimientos de suelos, observaciones directas de subsuelo para determinar la presencia o no de restos óseos humanos". Agregó que no se descartaba el uso de otro tipo de metodología en algunos sectores como georradar. Comentó que de acuerdo con lo manifestado por la persona que presentó la denuncia, los enterramientos clandestinos podrían ser del período dictatorial.

Equipo Antropología Forense.JPG Juan Nóbile, uno de los integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que se encuentra en Neuquén, había estado a mediados de noviembre describiendo las tareas que se iban a llevar a cabo en el predio de Valentina Sur.

En relación con la denuncia presentada, el fiscal federal Miguel Palazzani, que investiga crímenes de lesa humanidad ocurridos en la región, comentó a LMNeuquén que el dato aportado por la persona "fue muy preciso, tiene visos de seriedad". "Nosotros chequeamos para ver qué visos de seriedad tenía la denuncia, y las tenía. Por lo tanto, iniciamos la causa y convocamos al Equipo Argentino de Antropología Forense que son los que saben", explicó Palazzani. El EAAF es una institución científica y no gubernamental que aplica metodologías y técnicas de diferentes ramas de las ciencias forenses para la investigación, búsqueda, recuperación, determinación de causa de muerte, identificación y restitución de personas desaparecidas.