Buscar trabajo a partir de los 40 en Neuquén: dificultades y recomendaciones

Aunque es común escuchar y leer la frase de que "nunca es tarde", buscar trabajo a partir de los 40 años puede ser un camino difícil para muchos. La edad no ayuda, ya que en ocasiones implica un límite en un mercado laboral híper competitivo, tanto en el sector público como en el privado.

aviso.jpg La búsqueda laboral para cubrir cargos temporarios en Educación que excluye a personas de más de 40 años.

Según explicó el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado de Neuquén Carlos Quintriqueo, en diálogo con LMNeuquén, el quid de la cuestión esta vinculado a los aportes jubilatorios que, en el caso del estado provincial, requieren 30 años de servicio.

"El límite de edad antes era de 35 años y nosotros pedimos que se extienda a 40. Si tiene 40 años, tiene que presentar una sábana de aportes después, sino tienen la dificultad que llegan a la edad y no se pueden jubilar", explicó el dirigente al recordar que la edad jubilatoria para las mujeres es a los 55 años, mientras que para los varones, 60.

Al ser consultado sobre si no se contemplan los aportes que pueda tener una persona por su labor el sector privado, Quintriqueo manifestó: "Sí, se computan; pero pasando determinada edad nunca te va a dar la mayoría en el Instituto de Seguridad Social de Neuquén (ISSN), te va a dar la mayoría en la caja de ANSES".

A la hora de hacer una reflexión sobre el costado social de la situación, en cuanto al duro panorama que enfrentan las personas mayores de 40 años en el mercado laboral, el titular de ATE Neuquén, planteó: "Hay una cuestión, pero un solo lugar no va a suplir... También tenemos una gran demanda de jóvenes que, por no tener experiencia laboral no pueden encontrar trabajo. Por eso, en este tipo de llamados se inscriben un montón de jóvenes, porque es la única forma de ir accediendo".

El Castro Rendón fue el escenario de un choque sindical. El Hospital Castro Rendón lanzó un concurso para ingresar al Departamento de Docencia e Investigación que tenía como requisito excluyente el tener menos de 41 años.

"Por otro lado, en un llamado para suplencias son pocas las personas de 40 años que se inscriben porque el trabajo es para un reemplazo temporario y lo que buscan en general es algo estable y efectivo", advirtió, al tiempo que aclaró que una persona que tiene más de 40 años puede ser llamado para cubrir un cargo permanente u otro relevo eventual si ya está dentro del sistema. "Si a los 39 años hizo una suplencia, puede ser llamado a los 42 años de edad porque ya accedió a cubrir una vacante", indicó a modo de ejemplo.

¿Cuál es el panorama en el sector privado?

En el sector privado también existen las barreras, tanto por edad, como por otros factores. Sin embargo, a veces no quedan explicitadas en los avisos de búsqueda.

Ante la consulta de LMN, Ezequiel Sánchez Salas, referente de la consultora en recursos humanos Sánchez Salas, señaló: "Me cuesta pensar que hoy haya reclutadores que estén poniendo mucho el acento en la edad. Las preferencias no se dan tanto por la edad, sino por si tenés la experiencia. Sí puede haber casos en algunas empresas por una cuestión en particular o cultural".

"Siempre hay algún tipo de preferencia: de profesión, sexo, nacionalidad. El tema es que eso nunca se pone en los avisos, los reclutadores lo filtran. Entonces si no voy a tomar a alguien de más de 40 años, no lo voy a decir en el aviso, directamente lo filtro. Excepcionalmente, en algunos casos funciona a la inversa: cuando querés hacer hincapié que le vas a dar más posibilidad a gente más joven, mujeres o personas de más 45 años. En este caso, se busca motivar. En las generales de la ley, no lo ponen, pero después te filtran, esa es la realidad", contó.

Al analizar los por qué de la barrera etaria, el referente de la consultora Sánchez Salas expresó: "La lógica depende de la cultura de la organización". "En algunos casos te lo pueden justificar por una cuestión económica", dijo para luego poner el el ejemplo hipotético de una ferretería, con un sueldo y condiciones laborales a ofrecer más atractivas para un joven de 20 años, que para una persona de 40 años con dos hijos.

"A veces pasa todo lo contrario. Hay quienes piensan que una persona de 25 años puede durar 7 meses porque va a salir a buscar otro rumbo y, por ahí, la persona de 40 va a buscar otra estabilidad. Todo depende de la óptica de quien esté contratando", manifestó.

En ese sentido, mencionó el trabajo de campo en la industria petrolera donde se prioriza personas menores a 50 años, por la exigencia física; o los puestos que requieren de una rápida adaptación a los cambios y nuevas tecnología, una piscina en la que las nuevas generaciones - en especial los nativos digitales- se mueven como pez en el agua.

entrevista laboral.jpg Buscar trabajo a partir de los 40 años puede ser un camino difícil para muchos.

"Igualmente insisto: creo que las barreras tienen que ver más con una cuestión de determinadas organizaciones y culturas. No creo que sea un estándar. Muchas veces lo que tratan de evaluar es el costo- beneficio. Si tomar a una persona, capacitarla y proyectarla por una cantidad de años, da con la ecuación de lo que están buscando", esgrimió.

Por su parte, Gonzalo Gareis, Ceo de Proactiva HR, manifestó: "Se tiende a pensar que a partir de los 40 años se vuelve difícil encontrar trabajo, y esto no es tan así. Muchas empresas hoy valoran la experiencia, el recorrido laboral, la continuidad en las distintas organizaciones, ya que contar con estas cualidades es un plus, un valor agregado que el candidato tiene para ofrecer".

"También se debe considerar que para cada puesto laboral y para cada empresa, hay distintos perfiles de personas que la organización requiere. En este punto no podemos generalizar", advirtió para luego indicar: "Se debe evaluar cada situación en particular. Por ejemplo, si la posición a cubrir está vinculada a la ingeniería y conlleva una responsabilidad en la firma de documentos, no se va a contratar a un idóneo. En este aspecto es importante resaltar la importancia de contar con un título que habilite al profesional".

"En otras posiciones donde puede haber formaciones de oficio, es probable que haya competitividad. En este aspecto siempre recomendamos a todas las personas capacitarse constantemente. Hoy una persona que continúa formándose con cursos, capacitaciones, especializaciones, tiene muchas más oportunidades laborales. Desde Proactiva HR brindamos capacitaciones y podemos confirmar lo expuesto con las devoluciones que nos hacen nuestros alumnos", agregó.

Recomendaciones

"Para el que quiera hacer un cambio laboral, tendría que ver -en principio- si hay una demanda en el rumbo que quiere tomar. Hay mucha gente que decide hacer un cambio y no tiene en cuenta que todo tiene su curva de aprendizaje y su etapa de consolidación, hasta que uno puede validarse y pasar a trabajar en otra actividad", postuló el referente del Estudio Sánchez Salas haciendo referencia a quienes buscan barajar de nuevo e incursionar en un área desconocida o lanzarse con un emprendimiento propio.

"Yo lo que trataría de hacer es no basarme en un comentario y consultar con la mayor cantidad de referentes. Eso es lo que te permite saber si lo que uno pensaba que era efectivamente así", agregó.

"Quienes buscan un nuevo rumbo en relación de dependencia, deberían ver las habilidades trasversales que tienen y resaltarlas en el currículum, como conocimientos en administración o uso de determinados sistemas de gestión. Después está en cómo la persona se mueve para buscar oportunidades. Muchas veces hay más chances en entornos cercanos y las relaciones que uno puede ir tratando de desarrollar, que en las grandes oportunidades que puede brindar una empresa de renombre. Quizás sea mejor apuntar más a las pymes", aconsejó.

En tanto, Gonzalo Gareis consideró: "Capacitarse es hoy clave para enriquecer el CV a presentar en áreas vinculadas al ejercicio de su profesión o bien en áreas que las atraviesa. Las empresas prestan mucha atención a las personas que están actualizándose constantemente"

"Conseguir un empleo es de por sí un gran trabajo, por ende hay que dedicarle un tiempo del día. Navegar las distintas redes sociales, en especial LinkedIn, y los distintos portales de empleo: Computrabajo, Bumeran, Indeed suelen ser los que más utilizamos para publicar anuncios", puntualizó.

Entre otras sugerencias el referente de Proactiva HR, indicó que es importante "postularse sólo al empleo que consideran que aplican y no postularse a todo lo que ven". Esto no genera un efecto positivo ya que de nada sirve enviar mi CV 'para que lo tengan', si me postulo a un puesto de Ingeniero Civil y mi especialidad es la parte administrativa contable. Es mejor focalizar esas energías en encontrar anuncios donde sí sé que voy a tener impacto", remarcó.

Por último, Gareis puso la lupa en el currículum vitae y, en ese sentido, subrayó que es preciso "armar el CV con una plantilla clara, de fácil comprensión y con datos concretos".

"En internet hay muchas plantillas gratuitas y con ejemplos que sirven como guía. No sirve tener un CV con 15 hojas, títulos adjuntos y certificados para mostrar experiencia. Es mucho más efectivo ser concretos, claros, mostrar credibilidad, coherencia y orden. Ya habrá tiempo para enviar toda la documentación", concluyó.