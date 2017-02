Cada vez está mejor

¿Cómo hace? Debe ser la pregunta de muchas mujeres. Lo cierto es que Flavia Palmiero hace lo suficiente para estar impecable. La conductora contó que siempre llevó una vida muy sana y consideró que “quizás de grande se nota más que está bueno haberse cuidado”. También explicó que trata de ir al gym tanto como pueda bajo la supervisión de su personal trainer, Aldo Giménez.

“Trato de ir todas las veces que pueda. No te digo que voy una, dos, tres, cuatro, cinco veces, sino que cuando estoy, voy. Una horita de gimnasio, un poco de aeróbico y otro poco de aparatos. (Aldo) siempre me combina ejercicios muy diferentes: con poco peso, con mucho peso, con mucho movimiento, va mezclando”, explicó la conductora.

Claro que también están los tratamientos estéticos que realiza en Be Cool. “Hay un Venus Freeze que te reactiva la piel con radiofrecuencia”, contó Flavia, quien también se cuida la piel con una dermatóloga porque “bueno, sí, hay que cuidarse”.

Pura genética

Por otro lado, la ex conductora de La ola verde (programa infantil que fue todo un éxito en la década del 80) aseguró que su genética familiar la ayuda a mantenerse en forma. “La realidad es que tengo una genética familiar a la cual le agradezco mucho”, destacó.

En cuanto a las comidas que se permite, Palmiero dijo no ser obsesiva. “No soy obsesiva del cuerpo. Me cuido un poco, pero no hago dieta: me doy mis gustos; postre, asado, pastas, mariscos, copa de vino, de champagne. No en exceso, porque tampoco resiste mi hígado. Cirugías no, salvo las lolas. Pero el resto no, ¡cero! Eso sí que no me gusta”, reveló.

Hace tres años que la actriz sale con el presidente de Argentina Sono Film y de la Federación Internacional de Asociaciones de Productores Cinematográficos (FIAPF), Luis Scalella, a quien conoció en un ascensor.