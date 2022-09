Cada vez más cerca de ser madre

La peluquera explicó que es un proyecto personal en el cual también se involucraría Sebastián Nebot, su pareja. “Si él se suma, no tendría ningún problema, pero es algo personal. De hecho, esto surgió por él, no por un proyecto con él, sino por charlas en las que siempre me preguntaba ‘pero ¿por qué no sos mamá? Para un hijo podrías ser una perfecta mamá, darle todo lo que vos recibiste, los valores, no solo lo material, de dónde venís, cómo empezaste, tu familia, todo, y de repente poder compartirlo. No es una pareja, un primo, ni yo, ni nadie, es algo totalmente diferente, una relación para toda la vida”, confió la presentadora, y luego fue un poco más allá. “Ojalá que el niño tome la decisión de decirme ‘mamá’ y, si sigo con Sebastián, que le diga ‘papá’, pero me gustaría criar a una criatura que sepa bien, bien, bien y que tome la decisión él, como la tomé yo con mi papá que no era mi papá. Yo lo llamaba por el nombre hasta que sentí que le quería decir ‘papá’”, detalló Lizy.