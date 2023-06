Neuquén La Mañana San Martín de los Andes Cada vez más inconvenientes en el transporte público de San Martín de los Andes

El sindicato pide más control de la empresa en el dinero que se recauda con los boletos, para que se invierta en las unidades.







Gentileza Realidad Sanmartinense

El transporte público de San Martín de los Andes registra cada vez más inconvenientes, no solo por problemas mecánicos que dificultan la realización del servicio con normalidad, sino porque hay más pasajeros y no se lleva un control sobre la cantidad de personas que usan el colectivo, ni de que cada uno abone su boleto correspondiente, por lo que no se sabe la cantidad de dinero que se recauda.

El momento que atraviesa la empresa de colectivos se vio reflejado con lo que ocurrió el domingo por la tarde, cuando una unidad quedó varada sobre la calle Perito Moreno porque no tenía combustible. Sin embargo, no es la primera vez que sucede, el sábado por la noche en el barrio Kumelkayén otro vehículo debió quedarse en el lugar también por falta de gasoil.

“Si no es porque se quedan sin combustible se rompen. Últimamente parece que la empresa no solo no invierte en las unidades, sino que tampoco repara en el hecho de saber cuánto gasoil tienen los colectivos, porque los choferes avisan que se queda la unidad y ahí nos dejan”, expresó un usuario a Realidad Sanmartinense.