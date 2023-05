Este centro de idiomas, ubicado en la diagonal 9 de Julio de esta ciudad, cuenta en la actualidad con unos 400 estudiantes de todas las edades y niveles que estudian alguno de los idiomas que ofrece en clases grupales o individuales: francés, italiano, inglés, alemán, ruso, portugués, coreano, español, japonés y chino. A estos estudiantes se le suman empleados de empresas, quienes reciben clases tanto en esta casa de estudios como también en las propias instalaciones de la compañía.

Según Arce en este último tiempo aumentó la cantidad de personas que estudian italiano debido a que para obtener la ciudadanía italiana deben rendir un examen de cierto nivel que es obligatorio aprobarlo como requisito principal para que las autoridades de ese país evalúen la petición. Por otra parte, señaló que “en Alemania están necesitando profesionales en distintas áreas, entonces es más fácil conseguir una residencia”. “La gente intenta conseguir alguna solución afuera del país con lo cual necesitan saber idiomas”.

Clases de idiomas- Ingles. potugues (4).JPG

Por otra parte, Multilingua presenta una propuesta de cursado bimestral para evitar la deserción del estudiante. “Flexibilizamos la modalidad de estudio para que todos tengan la posibilidad de estudiar. Pasaba que la persona después de asistir a clases se quedaba sin trabajo y no podía pagar la cuota o porque no podía acomodar los horarios a las actividades de sus hijos, entonces le ofrecemos la posibilidad de retomar luego el curso en el nivel que le correspondía. Con el formato anterior, de cursado anual, si la persona no podía continuar un mes se frustraba, entonces se quedaba a mitad de camino en el estudio”, describió.

“Son muchas las personas que estudian un idioma porque intentan conseguir una solución como irse a otro país, conseguir un trabajo en el exterior o sacar la ciudadanía", explicó María Beatriz Arce, directora de Multilingua Centro de Idiomas.

Inglés

Desde la Cultural Inglesa también señalaron que este año tuvieron un incremento en la matrícula de estudiantes para aprender inglés. La institución educativa creada en 1956 cuenta con un total de 1600 alumnos, entre niños, jóvenes y adultos, que concurren a sus dos sedes, en Neuquén capital y en Centenario.

“A pesar de los temores que teníamos por la difícil situación económica que atraviesan muchas familias, el número de alumnos se está manteniendo año tras año e incluso este año es superior respecto al anterior”, comentó la vicedirectora Guadalupe Amores.

Esta institución ofrece más de 80 cursos en las áreas niños, que consta de seis niveles; jóvenes (cinco niveles) y adultos, organizados en seis. Además tienen convenios con empresas para la realización de cursos en modo presencial como virtual. “En el caso de las personas adultas asisten a la Cultural Inglesa por diversos motivos, algunos por el trabajo, otros porque estudian en la universidad y quieren fortalecer el aprendizaje y comunicación del idioma y están quienes siempre desearon estudiarlo”, describió.

Clases de idiomas- Ingles. potugues (5).JPG La matrícula de estudiantes en los centros e institutos de idiomas se incrementó a pesar de los aumentos en los valores de las cuotas.

Micaela Beltrán, profesora de Access School of English, precisó que el incremento de estudiantes inscriptos en este instituto con más de quince años de actividad se debe “a que los padres apuestan a que sus hijos estudian el idioma para que tengan las puertas abiertas en un futuro”. El instituto brinda clases para niños a partir de 5 años hasta adultos.

Señaló que “algunas familias envían a sus hijos a estudiar inglés porque tienen previsto irse del país y quieren que cuenten con una buena base de manejo del idioma”.

Estudiar un idioma cuesta entre $9.000 y $15.000 mensuales

El comienzo de clases en los institutos y centros de idiomas llegó acompañado de un aumento en el valor de la cuota, como no podía ser de otro modo en un país con una inflación que parece no tener techo.

“Lo que se hacía antes de aumentar el valor de la cuota una sola vez, o un pequeño incremento cada seis meses, hoy resulta imposible”, explicó María Beatriz Arce de Multilingua. En este centro de idiomas el aumento de la cuota en marzo pasado respecto al mismo mes del 2022 fue de un 100 por ciento. Actualmente los alumnos que asisten a los cursos grupales dos horas semanales abonan $11.000 pesos y $14.200 por tres horas. Además ofrecen tarifas promocionales por convenios con empresas y organismos.

Desde la Cultural Inglesa señalaron que “históricamente nuestra política era no aumentar las cuotas durante el año, pero en 2022 tuvimos que hacer un ajuste del 50 por ciento y este año, lamentablemente, después de mitad de año es posible que tengamos que hacer un nuevo ajuste al valor de la cuota”. Las cuotas van desde 9.000 a 15.000 pesos según las edades, niveles y la carga horaria.

También en Access School of English debieron aumentar la cuota a sus casi 200 alumnos. “A pesar de los incrementos, los padres siguen apostando a que sus hijos estudien inglés”, señaló Micaela Beltrán. Las cuotas van desde 9.000 y 11.000 pesos y los estudiantes que se preparan para los exámenes internacionales pagan $15.000. “Este año aumentamos en $2000 la cuota”, afirmó.