Cada vez más neuquinos vienen a robar a Cipolletti

Desde la Comisaría Cuarta se indicó que ambos delincuentes están identificados y que son conocidos en el ambiente delictivo de Neuquén por haber cometido otros hechos similares. Entre otras averiguaciones, fueron claves las grabaciones de las cámaras, donde quedaron totalmente expuestos cuando ingresaron al lavadero como falsos clientes.

Sin embargo, las fuentes policiales aclararon que no pudieron proseguir una investigación más profusa porque los damnificados, por razones que se desconocen, no quisieron radicar la denuncia. Y sin denuncia, recordaron, no hay acción penal que investigar.

Lo que se sabe es que la dupla de ladrones entró primero al lavadero de autos a bordo de un Gol Trend. Uno de ellos compró una ficha para limpiar el rodado, mientras que su cómplice se metió a la casa de la dueña del comercio. Por fortuna, la mujer no se encontraba presente y en su ausencia, el delincuente revolvió todas sus pertenencias. Tomó una mochila y cargó una computadora, teléfonos celulares y otros elementos.

Pero cuando se estaba yendo, justo llegaba a la casa el hijo de la dueña, quien al darse cuenta de lo que estaba pasando, comenzó a correrlo hasta las vías del tren, donde el ladrón arrojó la mochila y quedó detenido por un patrullero que pasaba por el lugar. Su cómplice, el hombre que había quedado limpiando el auto, escapó raudamente del lugar.

Comerciantes cipoleños que se enteraron del intento de robo a través de Whatsapp repudiaron el hecho y compartieron información como una forma de protesta y cuidado recíproco, ante la posibilidad de que estos ladrones vuelvan a atacar en Cipolletti.

Lo atraparon, pero no lo denunciaron

La detención

Uno de los delincuentes lavaba el auto mientras el otro ingresó a la vivienda ubicada en la parte posterior del comercio. El hijo de la dueña lo encontró in fraganti, lo persiguió y lo atrapó en las vías del tren. La Policía justo pasaba por el lugar y lo detuvo.

No habrá investigación

Por causas que no quisieron develar, los damnificados del robo prefirieron no realizar la denuncia de lo ocurrido. Desde la Policía explicaron que, sin denuncia, no habrá acción penal que investigar. “Siempre se recomienda denunciar”, señalaron.

