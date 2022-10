CALF tras el freno a la suba de luz: "Esta segmentación no es viable"

“La segmentación va a fracasar porque no es viable. Tiene muchos puntos oscuros, a mi entender: los barrios que no tienen gas, la gente que no tiene internet para inscribirse, no contempla a la Patagonia ni la condición de generadora de energía que tiene la provincia de Neuquén. Creo que no están dadas las condiciones para aplicar esta segmentación”, consideró Lucca al conocerse la decisión del gobierno nacional de aplazar la entrada en vigencia del nuevo esquema tarifario.