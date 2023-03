CALF tiene un paquete de obras de $4.300 millones para "estabilizar" la ciudad

Una de las zonas más complejas del sistema es Valentina Sur que, con el aumento de los loteos y la cantidad de demanda eléctrica por las urbanizaciones, necesita mejorar el sistema de distribución eléctrica.

Darío Lucca_CALF.jpg Darío Lucca, presidente de CALF, dijo que la cooperativa acompaña el desarrollo de la ciudad de Neuquén.

De acuerdo al proyecto CALF prevé obras totales por $4.387.518.450 y la construcción de la Estación Trasformadora Valentina Sur, está presupuestada en $1.265.000.000. Es la obra más importante, junto a la remodelación Centro de Distribución Alto Valle por $1.175.000.000, que abastece la demanda eléctrica del 45% de la ciudad de Neuquén.

La obra consiste en la construcción de la infraestructura necesaria para reemplazar el equipamiento que actualmente funciona en el centro de distribución que llegó al fin de su vida útil.

Para esto, en el mismo lote donde hoy se opera, se construirá un nuevo edificio en el que se montarán las nuevas Celdas de 13,2 KV y equipamiento complementario destinado a reemplazar lo existente. La obra contempla la ejecución de todos estos trabajos.

Otra de las obras clave para mejorar la distribución en el sistema es la ampliación Estación Transformadora Argentina de 20 MVA con un presupuesto de $544.385.000. También está la obra civil en su Etapa 1 de la Estación Transformadora Huilliches por $500.000.000, los alimentadores de 33-13,2 kV de salida Estación Transformadora Nueva Valentina por $374.000.000, la construcción de un anillo en 33 kV entre ET Argentina, ET Centro Oeste y ET Alto Valle por $288.133.450 y la línea doble terna 33 kV y 13,2 kV – Solalique y 12 de Septiembre por $241.000.000.

CALF también está a la espera de la compra de un trasformador de gran potencia para alimentar a la ciudad. Es una costosa compra que se tiene que hacer con un año de anticipación y que está pronta a concretare. El transformador se instalaría el verano próximo con una compleja logística para su llegada a la provincia de Neuquén.