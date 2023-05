Caliente, Facundo Arana enfrentó los rumores de separación

Tras eso, Arana decidió salir a hablar y a contar la verdad de que es lo que sucede en la pareja. “Que yo la haya dejado de seguir es imposible, porque además la estuve arrobando en un montón de historias. Pero que ella me haya dejado de seguir a mí puede ser, porque no sabe manejar las redes y siempre toca algo mal”, dijo el protagonista de Padre Coraje en una entrevista con Teleshow.

Además, para dar más tranquilidad a todo el entorno expresó que ellos son de la década del 70 y que tienen otra visión de las tecnologías: “A mí me podrían inventar romances con un montón de gente a la que le doy like y, por ahí, hay personas a las que realmente quiero y no las sigo en las redes. Pero lo importante es que con María está todo más que bien. No estamos distanciados ni separados. Ella es la mujer de mi vida y lo va a seguir siendo”.

QW7AX6ZWWNFT5HCAUEM2ZCYB3U.avif Facundo Arana y su familia junto a María Susini

Por último, cerró: “Hace diez minutos estuve hablando con María como media hora, porque ella está de vacaciones en Estados Unidos con los chicos y yo estoy en Mar del Plata. Y está todo más que bien”.