"Todos los gobiernos desde el retorno de la democracia hasta acá han abierto las puertas de este recinto para que se discute, se vote, se gane o se pierda. Usted no puede seguir mostrándonos a nosotros cobrando ingente sumas de dinero mientras no hacemos un carajo", exclamó sin filtro.

"Porque el pueblo está con problemas, por si no se dieron cuenta, tenemos algunos problemas que si quieren los podemos empezar a desandar en esta casa", planteó antes de cuestionar con vehemencia el comportamiento "antirepublicano" de los legisladores de Cambiemos, quienes intentaron obstruir la discusión en las comisiones.

"¿No les da un poco de vergüenza? ¿No tienen ningún amigo que les dicen que viven sin laburar?", lanzó filosa. "A mí nunca me pasó que me avergonzara mi salario porque venía acá y trataba de honrarlo, pero no podemos seguir sin trabajar, no podemos seguir cobrando lo que cobramos, el país está en crisis", sentenció.

"Damos vergüenza a pesar de la risa socarrona de quienes creen que la política se maneja por redes sociales, dan vergüenza ustedes, porque se llevaron la llave del Congreso a Balcarce 50. Lo que he visto en estos cuatro años no lo vi jamás", dijo indignada.

Con la mirada puesta en Monzó, Camaño expresó: "Lamento presenciar la manera en la que su palabra se ha devaluado; lo lamento firmemente porque lo consideraba un dirigente político de valía… Y lo que está pasando hoy acá es que indudablemente tienen más peso Balcarce 50 y el señor Peña que quien nos representa ahí. Lo lamento por usted en lo personal, pero por la democracia fundamentalmente”.

Minutos más tarde, cuando finalmente la oposición logró quórum para sesionar y Monzó habilitó el debate, Camaño volvió a pedir la palabra para retirar su cuestión de privilegio y agradecerle al presidente del cuerpo haber "honrado" su palabra.

