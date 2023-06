Camila Bordonaba apareció tras mucho tiempo y revolucionó a los fans de Rebelde Way

Camila Bordonaba reapareció en las redes sociales y generó una profunda emoción entre los fanáticos que cosechó tras su paso por producciones de Cris Morena como Chiquititas o Rebelde Way, dos de los grandes éxitos que la lanzaron a la fama. Si bien optó por no tener perfiles oficiales, la cuenta @mamanitasacampecultural publicó una foto actual suya para promocionar un vivo que realizará este viernes. Varios usuarios pidieron que por favor no se la hostigue con preguntas sobre su alejamiento de la TV, ya que es un tema que ella siempre prefirió evitar.