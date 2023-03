Camila es la nueva eliminada de Gran Hermano

Acto seguido, el conductor del ciclo anunció que por decisión del "supremo" Marcos sigue en competencia . El salteño sorprendió con los votos del público que no alcanzaron ni siquiera el uno por ciento. "Es para galera", anticipó Del Moro y mostró que el joven había recibido tan solo un 0.47% de votos negativos.

Pasadas las 23, Santiago hizo su segundo ingreso a la casa para charlar con Camila, Romina y Julieta. Minutos previos contó que se había superado el millón y medio de votos y posteriormente anunció que Julieta continúa en competencia. "Gracias a toda la gente que no me conoce y me apoyó hasta acá", dijo la exdiputada. Disney obtuvo tan solo 8.99% de los votos negativos.

Con más de 2 millones de votos, Camila tuvo un mano a mano con Romina que no le favoreció y es la nueva eliminada del reality más visto de la televisión. De esta manera los cuatro mejores jugadores son Nacho, Marcos, Julieta y Romina.