Camila de Gran Hermano opinó sin filtro sobre la novia de 19 años de Alfa

Camila Lattanzio no temió a la hora de hablar sobre lo que es el nuevo romance de Walter Alfa luego de su paso por la casa de Gran Hermano . Es que el ex jugador de 61 años comenzó a salir con una joven de 19 y generó polémica en el ambiente.

Sin embargo ellos no fueron más que amigos muy unidos dentro de la casa. "No va a pasar. No saldría con una persona más grande. Me gustan las personas de mi edad", aclaró una vez que salió del reality y se enteró de cómo los relacionaban a ellos