Canchero y superado

Otra vez le tocó al intruso estar del lado de los famosos y parece que no es muy agradable, ya que no ha dado más declaraciones que algunas publicaciones en Twitter e Instagram. Tras que surgiera el rumor del embarazo de su ex novia, Agustina Kämpfer, a sólo dos meses de que concluyeran su relación, el periodista se muestra distendido en las redes sociales y pasando el mal trago en Miami, donde vive Loly Antoniale, su anterior ex pareja.

Al parecer, los fanáticos de Rial nunca tuvieron afinidad con la pelirroja y ahora están contestos de que la relación entre ambos haya terminado. “Nunca me gustó esa mujer para vos”, “Volvé con Loly. Estabas más feliz con ella, se veía en tu rostro”, son algunos de los comentarios de sus seguidoras. Aunque el conductor indicó que le gustaba el mensaje, aclaró rápidamente que no estaba con su ex. “Gracias por preocuparse. Pero estoy solo y el pasado es eso: pasado”, sentenció sin dar muchas chances de retorno a ninguna de sus anteriores parejas.

Mientras Kämpfer transitaría el segundo mes de embarazo, los fans de Rial temen que el intruso esté con el corazón roto. Pero el conductor sabe jugar el juego y, lejos de mostrarse frágil, se hace el superado y le tira unos palitos a la ex de Amado Boudou. “Me veo reflejado. Multiplicado. Fuerte. Así estoy”, escribió junto a una postal de él al lado de una motocicleta, para que no queden dudas de que está bien y entero.

Cerca de Loly: De paseo en la misma ciudad donde vive su ex, muchos fans le desearon que se reconcilien.

Separación y embarazo

Aunque la relación entre Rial y Kämpfer tuvo varias idas y venidas, esta vez nadie espera que se vuelvan a reconciliar. Los periodistas empezaron el 2017 separados y sin posibilidad de retorno, ya que la pelirroja estaría embarazada del chef argentino Agustín Badaracco, que vive en México, con quien se conoce hace mucho tiempo.