Canciones que resisten el paso del tiempo: la gira despedida de Virus llega a Neuquén

Ariel Naón (bajo), Patricio Fontana (teclados), Agustín Ferro (segunda guitarra), Marcelo Moura (voz), Julio Moura (primera guitarra y voz) y Mario Serra (histórico baterista del grupo) serán los encargados de atravesar esa obra llena de hits que se sostienen en el tiempo y que muchas bandas han tomado como referencia. Y para que la coronación en este trayecto cargado de nostalgia y emotividad sea completo, esta despedida también suma la presencia de Federico Moura, una figura que sigue flotando en la música con canciones que se mantienen vigentes y resisten el paso del tiempo.

¿Cuándo surge y por qué esta gira despedida de Virus que durará unos dos años?

A finales del año 2019 nos juntamos con Marcelo (su hermano) y decidimos hacer una nueva etapa de Virus haciendo un revisionismo para reivindicar la obra con los músicos que trabajaron con la banda. Decidimos hacerlo en modo gira, que es algo que había quedado pendiente. Es un tour que durará un par de años porque hay compromisos en Europa y Estados Unidos. Somos músicos grandes y queríamos darle este cierre a una carrera que amamos con locura.

Después de girar por el país e ir a Chile viajarán a Estados Unidos. ¿Estaba planificado o a raíz de qué se dan las fechas?

Todas las ciudades tienen su encanto y particularidad. A México y Estados Unidos nunca fuimos. Para nosotros en este momento es muy interesante y tenemos mucha gente que nos está esperando. Vamos a tocar en Dallas porque, según nos informaron, es una ciudad donde Virus se escucha mucho. La comunidad argentina es enorme y hay mucha expectativa.

De alguna manera, las presentaciones en EE.UU. le dan un cierre a lo que tenía pensado Federico luego de conquistar el mercado latinoamericano con Locura.

La gira estaba programada y se vio postergada cuando se enfermó Federico. Siempre nos quedó como una cuenta pendiente. Volver a tocar después de ocho años es algo muy lindo y movilizante.

Con la partida de Federico te hiciste cargo de la voz. ¿Qué cosas de tu hermano te quedaron bien marcadas en las que él hacía hincapié en la banda?

Marcelo, quien comenzó a cantar, no es que se hizo cargo, sino que en una charla entre Federico y yo pensamos que él era el indicado en ese momento. En cuanto a las referencias que había de Federico en cuanto al canto, era algo en común porque las canciones también estaban compuestas parte de Federico y Julio por otros integrantes. Por lo cual las líneas melódicas, estribillos, siempre las trabajábamos entre todos. En esta nueva etapa también voy a estar cantando y serán dos las voces porque es parte de la historia nuestra y cada uno puede interpretarlo a su manera. Hay muchas canciones que primero las interpreté yo antes de que las cantaran Federico o Marcelo.

virus hermanos moura presentacion

Teniendo en cuenta una figura magnética como era la de Federico con su voz, ¿sufrieron o les pesó tomar ese lugar?

No, comparto esto con Marcelo que en la primera etapa cantó y ahora también lo hago un poco yo. Todos hemos trabajado juntos y sufrir es lo que menos nos puede pasar. En todo caso, hoy es una gran emoción poder continuar después de Federico. Acá nadie está reemplazando a nadie.

En Virus, algunas letras desconcentraban a una parte del público en los 80. ¿Cómo vivían ese momento y con el tiempo transcurrido cómo ven esos temas?

Creo que la interpretación era múltiple y con el tiempo la gente lo fue descubriendo. No creo que haya sido una desconcentración. Parte de entregar canciones implica que cada uno la interprete a su manera: la letra es directa e indirecta. Sucedió fue que en un momento en que era difícil hablar directamente de temas y nosotros trabajamos eso con humor para decir muchísimas cosas.

¿Cuál fue la etapa de mayor plenitud de Federico como compositor?

A lo largo de los siete discos que editamos, todos hemos tenido la misma intensidad en cuanto a la tarea compositiva. No hay ni un disco, ni año, ni momento en especial en el caso de Federico o el resto. Además de las canciones que están grabadas, había muchas más que no se llegaron a grabar por distintos motivos. No hubo una etapa de mayor composición.

Muchos coinciden en que Federico en el escenario tenía un atractivo sensual que él mismo también potenciaba. ¿Cómo era una vez que el show quedaba atrás?

Federico era una persona completamente tímida, callada, pero sociable. Era un mundo aparte abajo y arriba del escenario, en donde desplegaba un montón de cosas. Los hermanos (Moura) éramos un poco así. Hay una idealización del personaje cuando está en escena y es un misterio fuera del escenario. Ese misterio está bueno que sea así porque hay montones de cosas de su vida que yo no conozco.

Virus y Soda Stereo le dieron un lugar importante a la estética y muchas bandas de hoy la tienen en cuenta. ¿Considerás que en los 80 la crítica no supo entender o apreciar ese mensaje?

La crítica no estaba acostumbrada a ver algo así. En el caso nuestro, estaba ligado al gusto personal que teníamos por distintas expresiones artísticas como la moda, puesta en escena, que formaba parte de un espectáculo. Yo creo que si bien les costó acostumbrarse, luego se hizo más fácil de leer y después pasó que terminaron de adoptarlo casi todas las bandas.

virus hermanos moura presentacion

¿Te sigue sorprendiendo que nuevas generaciones de músicos sigan descubriendo a Virus y lo adopten como referente?

Cuando comenzamos con esta carrera y su música, no sabíamos hasta dónde íbamos a llegar. Y aún hoy no hay una idea exacta de hasta dónde puede llegar. Tal vez sí me sorprendió que muchas bandas (Babasónicos, Rayo Láser) hayan sido influenciadas de alguna manera. Si bien no me gusta decirlo, justamente lo dicen las mismas bandas.

En junio salió el segundo EP de los tres que forman ese proyecto. ¿Cómo podrías definir el trabajo que en algún punto reafirma la vigencia de las canciones?

Lo fantástico de todo eso es que son bandas con diversos estilos (Superido, Uma, Ibiza Pareo, Massacre, entre otras) y que cada una hizo su interpretación con mucho gusto y cariño. Para nosotros es un honor y es lindo ver a gente nueva. Se siente que las han disfrutado y está genial y es un placer que suceda.

¿De qué forma se da la participación de Federico?

Es muy emotivo. Es parte de la música misma y no es solamente lo que pueda aparecer en las pantallas o en audio. Es la presencia de Federico en nuestra música; es decir, lo interesante de todo esto es que la gente vaya descubriendo cómo va ser esa participación, de qué manera lo vamos a expresar.