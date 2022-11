Canosa lapidaria: "En Argentina gobierna Messi y el jefe de Gabinete es Scaloni"

En este contexto, donde todos tienen la mirada en el fútbol, Canosa hizo una ocurrente comparación: “Hoy en Argentina gobierna Messi y el jefe de Gabinete es Scaloni. El Gobierno está usando el virus del Mundial. Imaginate todos los sapos que no vamos a estar comiendo. En el fútbol somos potencia, pero como país estamos en la D”, le dice a su público en una de sus últimas entregas en TikTok.

En el primero de sus publicaciones, la conductora había anunciado: “Me censuraron. Me sacaron de la tele. Pero acá estoy en las redes, para decir lo que se me canta. ¿Me seguís en TikTok? Voy a ser la voz del ‘rebaño de pelotudos’. Les voy a romper las pelotas a todos los políticos. ¡Van a correr!”. Aquel debut en TikTok dejó un total un total de 722.000 reproducciones.

En sintonía con aquel estreno, los siguientes cuatro posteos mantuvieron la línea, encontrando en Cristina Kirchner al principal eje de sus críticas. “Cristina ahora es más peronista que Perón. Ellos buscan un perfil épico, el que no tienen”, dijo poco después del acto por el Día de la Militancia organizado en La Plata, en el que la Vicepresidenta fue la única oradora. “Ella es pragmática: si ahora tiene que ponerse el disfraz de peronista, se lo va a poner y lo va a hacer. El acto de ‘Cristina Presidente’, era como un Crestinapalooza”, señaló.

“La gente le pide a Cristina ‘volvé’ y ella gobierna desde hace tres años. Más termo, no se puede ser, hermano. La venden a Cristina como si estuviera en campaña y Alberto no existiera. ‘¡Cristina Presidenta! ¡Cristina Presidenta!’”. “‘Todo en su medida y armoniosamente’, dijo Canosa sin que se le cayera la cara de vergüenza. ¿Alguien le puede explicar que llegó al acto en un helicóptero de la presidencia, porque ella es gobierno? Piensa que somos un rebaño de pelotudos. Nos quiere hacer creer que no tiene nada que ver con este desastre. Ella puso por Twitter al títere en la rosada”. “Cómo coquetea con la presidencia”, reflexionó.

En su penúltimo posteo la periodista, conectó el escenario local con la Copa del Mundo que se disputa en Qatar. “Parece que no pasa otra cosa que el Mundial en la Argentina. Los goles de Messi tapan la inflación, la suba del dólar y la pobreza extrema por eso le pido al ‘rebaño de pelotudos’ que no se dejen engañar por este gobierno de farsantes”, apuntó.

“¡Me importa tres carajos y medio si salimos campeones o nos volvemos en la primera ronda! Lo importante es que los pibes no se caguen de hambre y tu familia llegue a fin de mes; que no te maten para robarte las zapatillas, que los pibes de Argentina estudien, que los narcos no manejen este país. Ese es el único Mundial que quiere ganar, pero lamentablemente el Mundial se convirtió en un tema de Estado”.

En su última publicación en Tik Tok, la conductora también criticó al Gobierno nacional respecto a su política en derechos humanos. “¿Viste que varios artistas como Rod Stewart y Dua Lipa rechazaron actuar en la ceremonia inaugural del Mundial por las denuncias de violaciones a los Derecho Humanos en Qatar? Bueno, ¿no te parece que este gobierno, que quiere hacer creer que son los abanderados de los Derechos Humanos, no diga absolutamente nada del tema? De repente, todos se quedaron muditos”, planteó.