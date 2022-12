Cansada de no poder caminar por la vereda, les revoleó la mercadería a los manteros

Por su parte, los vendedores aseguraron que fueron ellos los agredidos y que la vecina “les pateó la mercadería”.

La mujer discutió con los manteros por la falta de espacio para salir de su casa, ubicada en Perón al 2700, lo que generó que la vecina les pateara los productos que comercializaba la vendedora en la vía pública. El hecho se viralizó rápidamente en las redes sociales.

"Tengo los videos donde se ve cómo una señora -vendedora- viene a atacarme, la hija atrás, mi hijo se dio vuelta y cuando la hija le pega por detrás, le pegó, y viene un tipo alto, grande, con una remera negra a pegarle una trompada, le rompió el tabique", detalló la mujer.

"A mí me tiraron al piso los hombres, dos me dieron patadas, tengo golpes por todos lados", relató la vecina, llamada Liliana, en diálogo con Crónica TV y mostró moretones en su cuerpo.

"Es complicado salir del edificio por la presencia de los manteros", dijo la mujer quien indicó que hay gente de más de 80 años que habita el lugar, pero "no hay espacio para tomar un taxi".

Por otra parte, remarcó que la calle Perón "es la salida de ambulancias, que van a cinco hospitales y no pueden pasar porque los manteros están cargando y descargando mercadería”.

mujer enfrentamiento manteros Once

Liliana dijo que había pedido de "buena manera" a la vendedora que se corriera, pero la otra mujer "empezó a los gritos" diciendo que "era una loca" y que "no los molestara", lo que según la mujer provocó su propio "enojo", que quedó reflejado en el video.

"No me gusta esto a mi, pero no puede ser cómo vivimos, ¿qué derecho hay a que yo no pueda salir de mi casa?", reclamó.

Sol, quien se presentó como vendedora dijo hoy, en diálogo con A24, que "no es la primera vez que recibimos agresión de esta señora mayor, ella muchas veces nos tiró huevos, lavandina, agua caliente".

"Hace dos días ella nos pateó la mercadería", aseguró la joven vendedora y contó que si bien ubican la manta frente al edificio donde vive Liliana "siempre le dan un lugar para que ella pase".

"Yo entiendo la incomodidad, pero es la manera de trabajar que tenemos, creo que nos estamos ganando la vida sin quitarle nada a nadie, le doy la razón a la señora de que tiene derecho de salir pero ¿por eso nos va a venir a agredir?", expresó la joven que pertenece al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE).

La vendedora contradijo el testimonio de Liliana y dijo que "nadie le pegó" a la vecina, y denunció "el golpe lo recibió la otra vendedora", su compañera.