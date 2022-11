Capacitan a docentes en laboratorio de reproducción in vitro de plantas

Docentes de los Centros de Formación Profesional Agropecuaria y de las Escuelas Técnicas Agropecuarias de la provincia iniciaron este lunes una capacitación en "laboratorio de reproducción in vitro de plantas" que les permitirá formarse en esta biotecnología, para luego transmitir esos conocimientos a los estudiantes y planificar un laboratorio propio donde puedan realizar estas prácticas.

La capacitación se enmarca en un proyecto que se inició en el 2019 y que un año más tarde logró la aprobación para la construcción y su equipamiento de un laboratorio para la reproducción in vitro de plantas, en el predio del Centro de Formación profesional Agropecuario (CFPA) N° 1 de Plottier .

SFP Ana Pechen en escuela agraria ex emeta (5).JPG

Daniel Cortes, ingeniero agrónomo y jefe del departamento de capacitación Agropecuaria explicó a LMNeuquén que esta técnica se inicia a partir de una célula de una planta, como puede ser su raíz, flor u hoja, y que luego en el laboratorio se genera otra planta idéntica a la madre.

"La planta que va a salir multiplicada va a ser igual a la madre, con todas sus características, esta innovación tecnológica se utiliza para, por ejemplo, reproducir jarilla para restaurar montes nativos o para su uso farmacéutico, pero sin dañar al bosque nativo", destacó Cortes.

El ingeniero agropecuario contó además que esta tecnología se puede utilizar para reproducir plantas que se usan para colorear productos alimenticios. "Las chocolinas que todos conocemos usan productos inorgánicos para tener ese color y hoy se busca utilizar productos orgánicos para ese tipo de utilización, entonces podemos buscar esas plantas y multiplicarlas in vitro", explicó.

Sebastian Fariña Petersen

"Con el cambio climático tenemos problemas con el agua, entonces de este modo podemos hacer plantas adaptadas más a la sequía, adaptadas al clima más seco", agregó.

Estudiantes en foco

"Desde formación profesional sabemos que la innovación tecnológica es importante, hay que formar recurso humano, el recurso humano es fundamental. En este curso, que va a tener la práctica en la facultad de Cinco Saltos estamos logrando técnicos que van a salir sabiendo multiplicar plantas. Y luego ellos van a trasmitírselo a sus alumnos, queremos que el recurso humano se vaya llenando desde las escuelas técnicas, para tener nuestro propio laboratorio in vitro y que puedan hacer prácticas los alumnos, y empiecen a incursionar cómo se maneja un laboratorio in vitro y lograr esta multiplicación desde una célula hasta el producto", afirmó Cortes.

Sebastian Fariña Petersen

Esta capacitación busca también profesionalizar cada vez más a las escuelas secundarias agropecuarias para generar mano de obra calificada que pueda llevar adelante nuevos proyectos productivos en la provincia. "En una casa es muy importante el techo, que podría ser en un paralelismo la universidad, pero las paredes y los cimientos son la escuela primaria y la secundaria", destacó Cortes, quien además contó que para avanzar en este proyecto contaron con la colaboración de Ana Pechen, en su calidad de exrectora, docente e investigadora y quien estuvo presente en la apertura de la capacitación.

Diversificación de la matriz productiva

"Si pensamos que queremos diversificar la matriz productiva de la provincia, solo se va a poder si tenemos recurso humano capacitado", destacó Pechen a LMN, durante la apertura de este curso que se realizó en el CFPA N° 1 de Plottier.

Sebastian Fariña Petersen

La ex vicegobernadora contó que, desde el CITAAC, del que sigue perteneciendo a pesar de que se jubiló, siempre intentan interactuar con toda la formación secundaria. "Porque justamente creemos que la agricultura que hoy viene es una agricultura del futuro, donde se necesita de biotecnología, aquí se está trabajando en curso de micropropagación de especies y con el tema del cambio climático vamos a tener que recurrir a especies resistentes, que se modifican genéticamente y se reproducen con micropropagación, vamos a tener que recurrir a invernaderos con alimentación solar, para que no sigamos contaminando, en el control del agua, toda esta tecnificación que requiere el agro me alegra muchísimos que acá se trabaja de manera interactiva entre los centros de formación profesional, el CERET, porque los alumnos de las escuelas técnicas son los que montaron la infraestructura", describió.

"Es un modelo donde los alumnos pueden venir y aprender haciendo. Me parece que es un muy buen modelo de interacción entre la universidad, los centros de formación profesional, las escuelas técnicas y los empresarios, pequeños y grandes productores que van a tener que recurrir a estas formas de producir en breve", afirmó Pechen.