Cappella ganó otra vez en Brasil y festejó a lo Terminator

Con un gran sacrificio y la fe en poder volver a ganar en Brasil esta semana emprendió viaje por tierra, cruzó la frontera en el límite con Paraguay y desde allí se dirigió a Campo Grande para decir presente en esta tercera fecha que empezó de la mejor manera.

307101221_5913485542029900_7347067321435650224_n.jpg

Es que en la tercera salida a pista durante los entrenamientos Juani Cappella se ubicó tercero en la clase R3. Y luego dio muestras de su potencial en la Superpole quedándose con el primer lugar del cajón de salida para la final con un registro de 1m43s335/100 superando al local Bruno Ribeiro y a Fabricio Zamperetti.

Con máxima concentración para no perder el lugar de privilegio, Cappella aceleró a fondo y se mantuvo como líder a lo largo de toda la competencia que ganó de punta para quedar en el segundo lugar en el campeonato.

Juan Ignacio Cappella

Su particular forma de festejó llamó la atención al estilo de “Metrelleta” Chapur (Facundo) en el Turismo Carretera que celebra simulando manipular un arma de ese tipo.

Luego de ganar esta tarde y feliz por otra victoria contó su particular festejo: “Es que en la carrera anterior los argentinos me apodaron Terminator y me pidieron que festejará así con la metralleta y no lo quise hacer en la carrera anterior pero en esta me pareció oportuno hacerla y me divertí, descargué adrenalina”.

Este domingo tendrá la segunda final desde las 12:30 y aspira a repetir.