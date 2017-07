Cara a cara

Según publicó el portal Telebajocero, la imitadora estará el próximo domingo en el segmento del cual sólo participó una sola vez. ¿Lo llamativo? Ella regresará a las cámaras pero sin personificar a nadie, sino que será ella misma.

Fátima el domingo pasado otra vez quedó al margen del ciclo por “falta de tiempo”, según la producción de Giménez. La imitadora iba a realizar su primera actuación fuera del sketch de la Empleada Pública. La artista que está de gira nacional con su espectáculo estaba preparada para salir a escena transformada en Shakira. Incluso, mediante la red del pajarito subió una postal de los preparativos.

Muchos aseguran que Gasalla no estaba conforme con la alta exposición de Fátima, y la había bajado del sketch. Ante ese pésimo panorama algunos rumores indicaban que la humorista tenía intenciones de regresar (con el personaje de Cristina Kirchner) al ciclo de Jorge Lanata. Sin embargo, ese lugar ya lo ocupa Laura Bruni, quien se encarga de ponerse en la piel de la ex presidenta en “The House of Grieta”, la desopilante ficción de Periodismo para todos.

¡Sorpresa!: Fátima estará en el sketch pero sin hacer ninguna imitación, sino que será ella misma.

Se terminó Midachi

El trío cómico compuesto por Miguel del Sel, Dady Brieva y el Chino Volpato no será parte del programa de la diva desde el próximo domingo. Los Midachi tenían un contrato firmado con la producción del ciclo para los primeros cuatro envíos, por lo que no estarán más en el sillón de la diva.