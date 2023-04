Carla Conte reveló que se separó: su dura confesión

Es que el año pasado la actriz había anunciado que estaba en pareja, y que su novio ya había sido su pareja previamente. “Cuando se murió mi papá, para Federico hay un premio aparte. No sé qué hubiera sido de mí sin Fede, porque fue un sostén impresionante, es de fierro. Y mis hijos también me acompañaron, claro; su papá se hizo cargo de ellos durante todo el tiempo que pasé con mi papá y en el que fui hija y no podía ser madre, porque no podía con todo”, llegó a contar.

Sin embargo, en una reciente entrevista, Carla Conte reveló que la relación no terminó funcionando. “Me separé el año pasado, pero estoy bien”, dijo de buen humor antes de agregar: “No estamos buscando nada, estoy bien”. Rápidamente, la actriz fue acusada por los miembros de Intrusos de estar saliendo con alguien del medio, algo que ella negó de manera tajante pero con mucha buena onda: “¿Vos me ves a mí con un productor ejecutivo?, ¿con un dueño de un multimedio? No, no, no, estoy muy tranquila, muy tranquila. En serio, de verdad”.