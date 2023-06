Carlos Portaluppi se operó y así quedó tras bajar 39 kilos

En Nosotros a la Mañana recibieron al actor Carlos Portaluppi , quien contó detalles respecto a cómo fue que bajó de peso. “Tuve un descenso considerable. Fueron 20 kilos; me ayudó el balón gástrico que me implanté en noviembre del año pasado” , comentó.

Carlos Portaluppi.mp4

“Volver a hacer actividad física después de 20 o 25 años que no hacía absolutamente nada”, expresó respecto a las actividades que pudo retomar. Y agregó: “A mí lo que me impacta es el cambio que me está generando en lo físico y emocional”.

Si bien los avances que está teniendo son grandes y notorios, es cauto con la situación y prefiere no envalentonarse en exceso. “Es largo todavía el camino que me queda por recorrer, pero fue una herramienta muy buena”, reconoció el actor sobre la situación.

“Esta herramienta me ayudó a atravesar el miedo y pensar en que había otra posibilidad para poder cambiar mi condición. El peso no me estaba dejando movilizarme bien cuando toda la vida fui un tipo ágil”, mencionó sobre lo preocupante de su situación.

Carlos Portaluppi.jpg

“El balón gástrico es un instrumento novedoso que es cero invasivo, no requiere de cirugía ni anestesia. Es un comprimido del tamaño de un ibuprofeno que va unido a un catéter y uno lo toma”, marcó sobre la herramienta que él utilizó y que le dio grandes resultados que ya están a la vista.

De esta manera, Carlos Portalupi comenzó a mostrar nuevamente su mejor versión respecto a su estado físico. Si bien prefiere ser cauto hasta tener completado el objetivo, los cambios son notorios y buenos para su salud.