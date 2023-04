Carlota, la misionera española que eligió Neuquén para escribir un libro

NO VENGAS AL NORTE NEUQUINOEse es mi único consejo#neuquen #patagonia #fe.mp4

Con 30 años, tiene un título de Derecho y Ciencias Políticas, y también realizó un MBA en comercio internacional. Si bien nació en Andalucía, se instaló en Madrid para estudiar y allí se desempeñó en empleos exigentes: trabajó en bancos, en empresas de energías renovables y hasta en la Embajada de España en Marruecos.

Su vocación religiosa apareció casi por casualidad, después de entablar una relación con un joven evangélico. "Fue un camino un poco más personal, a partir del noviazgo empecé a cuestionarme muchas cosas y tuve distintas experiencias para conectar con mi camino espiritual", afirmó la española, que estuvo dos veces en Calcuta para realizar voluntariados con las Misioneras de la Caridad, la compañía que integraba la Madre Teresa.

En 2017, en uno de esos viajes a la India, conoció a Marco, un sacerdote argentino a quien considera su guía espiritual. Su camino por la fe tuvo luego su punto de inflexión. En 2022 realizó una peregrinación de 6 mil kilómetros entre España y Jerusalén.

"Me llevó casi un año , sentí de forma muy fuerte y clara que eso era lo que dios estaba poniendo en mi corazón, fue un viaje de fe y una experiencia maravillosa atravesando 12 países cada día buscando sitio para dormir y comer", relató. "Lo disfruté mucho y aprendí mucho, y esa fue la experiencia que me marcó porque antes tenía una vida muy común trabajando en Madrid", agregó.

carlota norte neuquino.jpg

Al regresar de su viaje, y atravesada por tantas emociones, se afrontó al angustiante reto de encontrar un nuevo rumbo para su vida. Pensó en escribir un libro con las memorias de su peregrinación, pero no sabía dónde establecerse. En su Granada natal, junto a su familia, recibió el llamado de su guía espiritual, el sacerdote argentino que trabaja en una parroquia de Andacollo.

Llevaban años sin verse pero la invitación logró iluminar un nuevo sendero para Carlota, que empacó su equipaje en pleno invierno español para llegar a Argentina en enero. Desde el principio, su aventura estuvo llena de emociones: llegó a Buenos Aires y fue luego a la Basílica de Luján, y en su arribo al norte neuquino acompañó a los sacerdotes a una veranada.

"Cuando llegué tuve mi primera experiencia fuerte, a los dos días fui a hacer una cabalgata de veranada para visitar crianceros, y eso fue una experiencia increíble, durmiendo bajo la estrellas, comiendo empanadas hecha en el momento y compartiendo la realidad de los crianceros pasando esos meses", dijo la joven, que enseguida se dejó atravesar por una hospitalidad que no había detectado en otras geografías.

"Desde que llegué me sentí como si estuviese en casa, el carácter argentino fue muy hospitalario, muy acogedor, algo que me apasiona es el afecto físico, gente que no me conoce de nada me invita un mate, un chivito o es super cariñosa conmigo", afirmó la joven, que muestra con gran autenticidad cómo descubre cada aspecto fascinante del norte de Neuquén en sus videos que se hicieron virales en las redes sociales.

carlota neuquen.jpg

Después de varios meses de trabajo junto a los sacerdotes y junto a la comunidad de Andacollo, aprendió el compromiso que tienen los laicos con el vínculo comunitario en torno a la parroquia. También se sorprendió con el fervor con el que sienten las fiestas populares, por lo que pronto se involucró con las actividades cotidianas de las veinte comunidades que viven en torno a esa iglesia.

A fines de marzo, Carlota se desafió a nivel físico para subir al pico más alto que había trepado hasta ese momento. Con un ascenso al Domuyo, se subió a la cima de la provincia para coronar una experiencia que le permitió avanzar con la escritura y descubrir una nueva forma de difundir la fe en un contexto muy diferente a los que había visto en Marruecos, India o incluso su España natal.

Tras un par de meses de experiencias fascinantes, abandonó el norte de la provincia para descubrir el sur. En diálogo con LMNeuquén, contó que se trasladó a San Martín de los Andes para conocer otros paisajes de Neuquén antes de emprender el regreso a casa y avanzar con otros caminos que su fe le tiene preparados.

Una descripción de Neuquén que se hizo viral

Desde su peregrinación, miles de usuarios de las redes sociales siguen el camino de Carlota a través de plataformas como Instagram o Tik Tok. Así, la joven suele grabar videos y tomar fotos para ilustrar sus experiencias vinculadas a la fe y no dudó en tomarse el tiempo para describir lo más saliente de su nuevo hogar en Andacollo.

"Hay tres cosas que me apasionan de la Argentina. Bueno, del norte neuquino, porque no he visitado tanto la Argentina", dijo en el inicio de su video, que cosechó miles de visualizaciones en Tik Tok y también en su cuenta de Instagram, donde comparte historias sobre su día a día misionando en la Patagonia.

Tiktokera que vive en el norte neuquino.mp4

"La primera es el dramatismo, la exageración, la hipérbole como forma de vida. Aquí o amas u odias las cosas, no hay término medio, o eres re fanático o no puedes", señaló. "La segunda, el afecto físico, el abrazo como estándar. Aquí, en el norte neuquino, incluso la gente que no me conoce viene y me saluda y me da un beso. Y no digo ya en la misa, la Paz son abrazos apretados que me dan la vida", expresó sobre el rito católico de saludarse entre los fieles para darse la paz.

Por último, Carlota destacó en su video "el aspecto de lo comunitario" que tienen los argentinos y que pudo comprobar en el norte de Neuquén. "Que de un mate beban veinte personas, que en un bote de dulce de leche entra una cuchara, uno chupa y el otro la mete", dijo y señaló: "Para el COVID es regular pero para la fraternidad es maravilloso".

Para terminar su video, la joven misionera mencionó otros aspectos que le gustan del norte neuquino, y que se vinculan mucho a la gastronomía y otros aspectos culturales. "El chivo, el fernet, el mate, el dulce de leche, de la música, la chacarera, el chamamé y la zamba", dijo y expresó: "Amo este país".