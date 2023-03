Carmen Barbieri contó el peor chisme sobre Marcela Tauro

Carmen acudió a su verborragia y opinó con sinceridad con respecto a Marcela: “Como persona ella es genial pero lo qué pasa es que, a veces, cuando uno trabaja, y habla del algún tema que salta, bueno, es la actualidad y ella tiene que decirlo”.

El tenso cruce entre Marcela Tauro y Estefi Berardi en el cumpleanos de Pampito.mp4 Carmen Barbieri habló todo sobre Marcela Tauro.

Así como Pampito avaló esa concepción con un poco de su experiencia personal de lo que atravesó con su compañera de Intrusos: “La Tauro es divina, yo alguna vez hablé mal de ella, porque tengo la lengua larga, pero después nos reconciliamos y es lo más”.

En otro fragmento de la edición de su ciclo, la panelista del programa de Barbieri abordó su vínculo actual con el programa de América: “Yo estoy peleada con todo ‘Intrusos’, más o menos, pero fingí demencia y fui a saludar a todos. Todo muy profesional, Tauro no se portó bien conmigo pero igual me cae bien, aunque tuvo una actitud que no me gustó, pero eso no significa que piense que es mala mina”.

En un ambiente donde todo siempre está picante, Berardi señaló que con sus compañeros de canal no está muy bien la cosa. Y eso abrió otro debate en las huestes del canal de Palermo: ¿alguien la quiere más allá de Angel de Brito?