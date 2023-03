Carolina Lombardo, la ingeniera que busca naturalizar la presencia de mujeres en Vaca Muerta

"Cuando elegí venirme para Neuquén sabía que la cuna estaba acá, que había muchísimo desarrollo y potencia pero no dimensionaba en absoluto todo lo que hoy está pasando ", contó sobre la realidad que se vive hoy en Vaca Muerta y que, poco a poco, suma cada vez más protagonistas mujeres.

"Sabía que mi sueño era la ingeniería en petróleo, que quería hacer eso, me veía en el campo y tomé la decisión de venirme para acá", dijo sobre su opción por cambiarse de una universidad privada porteña a la UNCo, muy cerca del corazón de Vaca Muerta. En este rubro, encontró una combinación ideal de los elementos que busca en su trabajo diario: una dosis de adrenalina, una dosis de rutina y logros motivadores.

"Cuando estaba terminando los estudios, Tecpetrol buscaba talentos, jóvenes profesionales y pasantes. Pasé las entrevistas y entré. Antes de entrar a la empresa era cajera en un supermercado así que el cambio fue enorme. Primero entré en un sector de Mejora Continua y al tiempo me cambiaron a Perforación, y acá estoy", dijo y resumió su impresionante trayectoria casi como el discurrir natural de una vida corriente.



Carolina busca un poco eso: naturalizar sus logros como una manera de masificar el ingreso de mujeres a una industria que muchas veces se vincula a lo masculino. Si bien antes eran pocas las profesionales femeninas dentro de la industria, hoy es más común verlas en diferentes roles de la actividad. "En Tecpetrol, que es la empresa donde trabajo, el 50% de los jóvenes profesionales son mujeres, es algo que está bueno y viene creciendo, es un camino por recorrer porque al principio las mujeres no éramos de estudiar estas carreras tan técnicas", aseguró.



Por esa falta de inclinación de las mujeres a las carreras de ingeniería, a Carolina le costó encontrar una referente que la ayudara a identificarse. Sin embargo, cree que hoy sí puede verlas trabajando a la par en los yacimientos o en las oficinas de Tecpetrol. "No tenía un referente así que tuve que hacer el camino mientras iba avanzando", dijo y agregó que es importante que surjan más ejemplos para otras chicas que quieran transitar este camino.

"Creo que a futuro no va a ser un tema de conversación, va a estar dado tan naturalmente y va a haber tantas mujeres en la industria que no va a ser un tema. Va a estar lleno de diversidades porque eso es lo que nos enriquece", afirmó.

En muchos casos, las mujeres desisten de aplicar a trabajos del rubro por los mitos que existen en cuanto al peso de lo masculino y la convivencia diaria en esos ambientes. Carolina busca desmentir esos temores: "Puedo decir que soy afortunada o quizás es mi chip mental, pero nunca sentí una diferencia por ser mujer, quizás tienen que ver con la compañía en donde estoy, donde nunca hicieron una diferencia por el tema del género".

"La convivencia a veces es complicada pero como en cualquier lado, y otras veces se da naturalmente pero porque somos personas distintas y no por el hecho de ser mujer", dijo. Se refirió también al mito que considera el rubro petrolero sólo apto para mujeres con carácter. "Desde luego hay espacio para todas las formas de ser de las mujeres y de todos, aunque uno va moldeando su personalidad. No creo que porque soy más tranquilo o más fuerte haya condiciones. Es un estado mental, si vos te lo proponés, lo vas a lograr", indicó.

Aunque no es exclusivo del rubro del petróleo y gas pero sí de otros trabajos exigentes, Carolina tuvo que asumir un gran desafío a la hora de combinar la maternidad con sus tareas que incluyen una alta dosis de adrenalina. Al principio, dudaba de si este tipo de carrera dejaban lugar para la formación de una familia.

"Cuando me cambié de carrera hacia el rubro del petróleo, pensaba cómo adaptarlo a mi deseo de ser madre, y las cosas se van acomodando y además la compañía nos acompaña un montón", dijo y agregó: "Otro cambio importante fue la pandemia, porque ahí aprendimos que a la distancia igual podemos ser muy productivos y esa flexibilidad me permite estar un poco en casa y un poco presencial".

"Hoy en día en todo estoy en un proceso de volver a trabajar después de la maternidad, estoy trabajando más tiempo en la oficina pero para mí un día tendría que tener algo de adrenalina, algo de la rutina y algún logro", dijo. "Me organizo de manera que mi pareja se queda con la nena cuando él está en casa y yo trabajo mucho desde mi casa con toda la flexibilidad que por suerte tenemos, para hacer home office", agregó.

Carolina confía en el proceso paulatino que abre más caminos para las mujeres en el mundo laboral. Así, ve que cada vez hay más mujeres en las carreras técnicas y más que se insertan en rubros de tradición masculina. "Vamos en ese camino, situaciones como esta entrevista, que visualiza el trabajo que estamos haciendo, quizás hay alguien en la casa y no sabe si hay un lugar para ella, visualizar que hay mujeres, hay diversidad y hay un montón de oportunidades", dijo.

Y elige confiar en el valor que tienen las mujeres en el mundo profesional, que siempre estuvieron pero que hoy son más visibles que nunca. "Hay un montón de mujeres que son ejemplo de todo lo que se puede hacer y que demuestran una vez más que no hay límites para lo que uno se proponga", concluyó.

Adelante, historias que inspiran, es un ciclo de entrevistas realizado por LMNeuquén, LMPlay y Tecpetrol para contagiar las ganas de ayudar, superarse y transformar el mundo con acciones cotidianas. Deportistas, empresarios, educadores y activistas comparten cómo fue su camino para convertirse en referentes de sus comunidades.

