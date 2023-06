Carrió contra Macri: "Nació rico, no sabe lo que es la clase media"

"Ahora parece que él quiere llevar a cabo un ajuste tan drástico que yo no estoy dispuesta. ¿Y saben por qué no estoy dispuesta? Porque eso afectará a toda la clase media argentina. Él, que no vivió ni perteneció a la clase media, no sabe lo que es. Él nació rico. Hoy en día, hay un 80% de personas que se consideran de clase media, pero yo creo en el orden, no en la represión", expresó la líder de la Coalición Cívica.

macri carrio portada.jpg Mauricio Macri y Elisa Carrio.

Además, reiteró que "si él no gana, no quiere que los demás ganen", refiriéndose al retiro del expresidente de la competencia en las elecciones internas de Juntos por el Cambio. "Cuando eres líder de un partido, debes consolidarlo, porque de lo contrario lo fragmentas. Aquí hay dos tercios de Juntos por el Cambio que estamos juntos. He visto a muchos expresidentes dividir a su propio partido porque si ellos no ganan, no quieren que los demás ganen. Estoy en contra de eso", agregó.

Según Carrió, si se llevara a cabo ese ajuste, "una gran masa de personas pobres, el 60% de la población, se someterá al líder de turno". En una entrevista con LT10 por AM1020, dejó claro que no está dispuesta a "destruir la clase media", y también mencionó que tampoco estuvo de acuerdo con eso durante la gestión de Cambiemos entre 2015 y 2019.

Los orígenes de Juntos por el Cambio

En otro tema, Carrió afirmó que es falso que Macri fuera el creador de la alianza Cambiemos sellada en 2015, año en el que el espacio ganó las elecciones presidenciales. "Yo organicé todo esto", advirtió.

"No le contesté el teléfono durante cinco meses, hasta que un día de enero acepté tomar un café. Ni siquiera lo saludaba", recordó sobre aquellos meses previos.

"Nunca me senté en la mesa de su padre. Hay mesas de ciertos empresarios a las que no me siento. ¿Sos hijo de un mafioso?", lanzó sin miramientos en referencia al fallecido empresario Franco Macri. "Imagínate que su padre era un contratista del país, manejaba la basura", añadió.

Por otro lado, se refirió a los pactos políticos que tuvo que realizar para unir a la coalición. "La Coalición Cívica en su totalidad, la mayoría del radicalismo y casi la mitad del PRO todavía están con nosotros. Tal vez Mauricio los haya perdido. La Nación me pidió que uniera al país, y lo hice, pero me costó", dijo.