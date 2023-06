Carrió, más dura: "Sergio Massa es el psicópata perfecto"

Como es costumbre últimamente, Elisa Carrió se refirió en términos contundentes a Mauricio Macri al afirmar que el ex presidente y referente de Juntos por el Cambio "interpreta un modelo que propone ajustar todo" y agregó que "lo que va a hacer es hacer estallar a la Argentina".

" No se puede ajustar a una sociedad que ya está ajustada y diezmada. A eso le contesto que la clase media está tan ajustada que si ustedes ajustan todo y no hay crecimiento, lo que van a lograr es hacer estallar a la Argentina. Sería terrible, el fin de la clase media , porque además de eso tendrías que sumarle una devaluación", aseguró en declaraciones a TN.

Además, la líder de la Coalición Cívica recordó que cuando ambos formaron la alianza electoral en 2015 junto a Ernesto Sanz, él tuvo que moverse "hacia el centro". " Él vino al centro cuando hizo la alianza conmigo, yo nunca fui hacia la derecha y mucho menos hacia la extrema derecha ", lanzó sin filtros la ex diputada.

Asimismo, se diferenció de la postura del ex mandatario al resaltar que el "otro modelo" de Juntos por el Cambio se basa en "abrir la economía, liberar al campo, liberar a las pymes y unificar los mercados".

"Tenemos que equipararnos con Uruguay, Paraguay, Brasil. Creo que ese crecimiento, que además viene a través de la exportación de energía, nos puede brindar la expectativa de crecer en medio de una gran crisis. No se trata solo de ajustar; si no crecemos, este país no tiene viabilidad", expresó.

Por su parte, Carrió se refirió a la designación de Sergio Massa como candidato del oficialismo. Allí, arremetió contra la estrategia electoral del ministro de Economía para favorecer a sus socios en el sector energético. "Lo que pueden hacer Massa y sus amigos en el área de la energía es apropiarse de los negocios de la energía eólica, la energía solar y Vaca Muerta", dijo de manera contundente, y además no descartó la posibilidad de una devaluación para el próximo año.

Posteriormente, consideró que la elección del Jefe de Hacienda como candidato presidencial deja a Cristina Kirchner "derrotada" por decidirse "por alguien del establishment que la acusó de enriquecimiento político".

"(Sergio) Massa es el enemigo de Cristina (Kirchner). Es paradójico que termine dándole el poder a alguien que la va a aniquilar", expresó.

Finalmente, lo describió no como "un hombre de la política" ni como alguien afiliado al peronismo. "Es una persona que proviene de la Ucedé. Es el psicópata perfecto", completó en ese sentido.