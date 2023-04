Patagonia Run forma parte del Spartan Trail World Championship, un campeonato compuesto por las mejores carreras del mundo, que tiene a la ciudad lacustre entre sus lugares más icónicos, en un evento que reúne a más de 20.000 visitantes cada año, convirtiendo a la localidad en la capital del trail running de Argentina y Sudamérica.

El protagonista de la jornada fue el olímpico Javier Carriqueo quien se impuso con una marca de 30m20s seguido del también neuquino, Kevin Duré. Luego Carriqueo quedó en el tercer lugar en la carrera de 21 kilómetros.

Esta fue la segunda victoria de Carriqueo en la modalidad ya que el año pasado también se impuso en esta misma prueba. “Fue la misma distancia con la diferencia que se largaba de a uno, como las salidas de rally, y ahora lo hicimos todos juntos”, contó.

Sobre el desarrollo de la carrera dijo: “Desde el momento de la largada tomé la punta y me fui alejando de a poco. Al final trataba un poco de mantener la diferencia y mejorar mi marca. Esta edición fue más a campo traviesa. El año pasado fueron más senderos y se podía correr un poquito más. Ahora fue un poco más duro y se notó. Lo bueno es que el clima acompañó: había buena visibilidad y esta fue otras de las diferencias ya que el año pasado, en parte, no se veía nada”, contó.

En relación a la prueba de los 21K se mostró conforme. “A la hora y media de correr el kilómetro vertical corrí los 21 kilómetros que fue una carrera más dura. A partir del kilómetro 13 en adelante me costó. Iba ya con pocas energías y me mantuve en la cabeza del pelotón del segundo al cuarto. En el km 15 quedé tercero observando porque al segundo ya no lo podía alcanzar porque se había ido muy lejos y al cuarto ya lo estaba dejando, así que fue un poco conservar eso. Fue un día productivo porque hice dos carreras y las dos con podio así que estoy contento con eso”, afirmó.

A la hora de valorar estos logros, considerando que durante casi tres décadas fue un atleta de pista dijo: “No sabría decir si hoy le doy más valor a estos triunfos, pero sí que tienen algo especial, distinto porque no me queda mucho en esto. A pesar de la edad, ya con 43 años, que se me sigan dando estos resultados es importante para mí”, confió.

“Es algo especial –agregó-, porque puedo seguir haciéndolo. Y además, en cuestiones como la de hoy que fue un desafío para mí: hacer dos carreras largas en un día, midiéndome a mí mismo tiene ese valor. Siempre los triunfos, los buenos resultados se disfrutan. Los especiales, más porque sé que no va a ser siempre así. Cada vez queda menos hilos en el carretel para repetir resultados como este compitiendo frente a pibes más jóvenes así que obtener resultados como estos para mi es motivante y por eso sigo también”, afirmó.

Carriqueo y su escolta Duré están designados en la Selección Argentina que participará del Campeonato Mundial de Trail y Montaña 2023 a realizarse desde el 6 al 10 de junio en Innsbruck Stubai, Austria.

En damas también hubo festejo local y el 1-2 en el podio con Florencia Milanesi con un registro de 39m42s y Florencia Iuorno quien arribó a poco más de dos minutos.

En los 10 kilómetros, la otra prueba del día, también los locales metieron doblete con el plotieriense Gabriel Muñoz Soto (44m48s) y Diego Rebolledo (48m24s) quienes prevalecieron sobre el chileno Miguel Salgado Cruces.

Este jueves será la prueba de los 42 kilómetros con largada desde la base de Cerro Chapelco hasta el Cerro Colorado.