Carriqueo y Rebolledo hicieron historia en el Mundial de Montaña

Consultado sobre el balance de su actuación se mostró conforme: “Considero que fue bueno. Primero porque en el Kilómetro Vertical me pude desempeñar muy bien más allá de las dificultades del circuito”.

“Esta modalidad –prosiguió- es una competencia nueva en Argentina. En Europa lleva muchos años y a nosotros nos falta ese roce competitivo además de la falta de experiencia de la prueba en sí. Pero, más allá de todas esas desventajas, quedé en el primer tercio de los corredores, en el puesto 43 que de alguna manera me dejó satisfecho aunque no contento porque tampoco en carrera me encontré muy bien, muy suelto”, señaló.

Pero tuvo su revancha en la carrera Classic “dónde me encontré un poco mejor porque es una prueba que se asemeja a lo que yo hago y pude defenderme con más soltura aprovechando quizá mejor las bajadas que es algo que no me sale bien, aunque esta vez pude hacerlo sin problemas porque no eran bajadas técnicas. En esa modalidad también fui el mejor argentino lo cual corrobora lo que venía haciendo durante todo el año y eso está muy bueno. Además, estuve entre los primeros sudamericanos, en el Kilómetro Vertical dónde fue el mejor (además fue el segundo latino) en tanto en la otra prueba, fui el segundo del continente. O sea que estoy ahí y eso me deja contento. En líneas generales el balance es muy bueno porque pude hacer las dos pruebas sin que una me limitara en la otra”, destacó.

En cuanto a los próximos desafíos comentó: “Tengo que rehacer el calendario. Por lo pronto quiero hacer la media maratón de Buenos Aires que sería campeonato nacional en calle K21. Eso es en agosto. Después, si volvería, a la montaña para hacer solamente el k42 que sería el segundo objetivo importante para la segunda parte del año”, concluyó.

Untitled-3.jpg El zapalino Diego Rebolledo, se lució en la Carrera Classic Junior.

Otro que cumplió una destacada actuación fue el zapalino Diego Rebolledo en la categoría Classic Junior quedando como el mejor argentino al finalizar en el puesto 45, con un tiempo de 33 minutos. El actual campeón argentino de Trail mostró un desempeño sobresaliente en esta carrera que agrupa a corredores menores de 20 años. La carrera tuvo una distancia de 7,5 kilómetros y un desnivel positivo de 347 metros.

Quien también pudo concluir su carrera fue Florencia Iuorno, la única neuquina que integró el seleccionado argentino, finalizó en el lugar 70 en la dura prueba de los 45 Kilómetros.