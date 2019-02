Casación dictó que Amado Boudou regrese a la cárcel

Por la causa Ciccone, el ex vice de Cristina se entregó y volverá a Ezeiza

Buenos aires. Una vez más, Amado Boudou estará tras las rejas. Así lo decidió la Sala IV de la Cámara de Casación Penal, que revocó la excarcelación que obtuvo el ex vicepresidente en diciembre pasado después de haber sido condenado con detención inmediata en el caso de la compraventa de la ex calcográfica Ciccone. Acusado de cohecho y negociaciones incompatibles, ayer se ordenó que regrese por tercera vez a prisión. Entendieron que aún hay “riesgos procesales” si Boudou se mantiene en libertad. Por ese motivo, el ex vice de Cristina se entregó en el Tribunal Oral Federal 4 de Comodoro Py poco antes de las 15.