"Casi me muero": el peor momento de salud de Sergio Company

Captura de pantalla (59).png El mensaje de Twitter de Sergio Company

En la mañana del jueves, Company compartió en su cuenta de twitter un mensaje acompañado de una foto, el cual empezaba así: “Este lunes pasé por un infarto, ¡Se los regaló! Ya me colocaron dos stent y de a poco me voy moviendo”.

“(nadie avisó que dolía tanto), me cuido y me seguiré cuidando, quería dejar un saludo por acá y contarles porque casi no entré. Sigo internado. Gracias por tantos mensajes”, cerró el comunicado Company agregando unos emojis de corazones entre los agradecimientos que brindó.

En esa red social recibió varias respuestas alentándolo y deseándole fuerzas. Entre esos deseos se encuentran por ejemplo los de Anamá Ferreira, quien le dijo: “Hola amigoooo! Gracias a dios estás bien, cuídate mucho besos”.

Captura de pantalla (58).png

La actriz uruguaya Claudia Fernández también dejó un mensaje: “Arriba Bombón”. Gladys Florimonti fue otra de las personalidades que le deseó buenas vibras y una pronta recuperación.

Por otro lado, en sus historias de Instagram compartió la misma foto, pero cambió el mensaje: “Después de una semana acá sentándome en la cama por primera vez”.

“¡Así que trato de hacerles caso e ir poniéndome bien! Gracias por tantos mensajes llenos de buena energía”, concluyó su publicación Company.