Todo ocurrió en las últimas horas cuando María Orellana fue hasta el canasto de basura de su casa y encontró un cable apoyado. “Yo intenté correrlo y ahí me quedé pegada. No sé cuánto estuve así. Perdí la noción del tiempo” , contó angustiada en diálogo con LMNeuquén .

Debido a las condiciones en que se encontraba, su familia la llevó rápidamente al hospital para que la revisaran. “Me dejaron en observación por 48 horas y ahora estoy con medicamentos”, aseguró.

Una vecina de Buta Ranquil recibió una descarga eléctrica cuando salió a dejar la basura

María informó que los exámenes que le realizaron en corazón y riñones “le dieron mal” y por ello tiene que continuar con controles. “Lloro como una criatura, me duele todo el cuerpo. Los médicos me dijeron que es porque me quedó la electricidad adentro y no me lastimó la piel, hasta que no salga no van a disminuir los dolores”, explicó.

La mujer contó que a medida que pasan los días se le extienden los hematomas por todo el cuerpo. “Los doctores tienen miedo de que tenga alguna herida interna y por eso me lleno tanto de moretones”, indicó.

María aseveró que por esta misma razón no puede pasar mucho tiempo sola, ya que los médicos tienen temor que sufra alguna descompensación. “El golpe de corriente que recibí puede traerme secuelas muy graves, como un ACV o un paro cardiaco. Yo sufro del corazón y esto me afectó aún más”, contó.

Salió a sacar la basura y un cable suelto casi la electrocuta.jpg

Un reclamo de hace años

La vecina dijo a LMN que el cable en cuestión está suelto desde hace mucho tiempo y que, aunque han llamado, no se acercan a regularizar la situación. “Yo no tengo plata para poner un abogado, pero Telefónica tiene que hacerse cargo de lo que me paso. Esta vez fui yo, pero imagínate si lo tocaba un niño”, analizó.

Desde EPEN enrollaron el cable y lo pusieron en alto. “No pueden cortarlo porque no es de ellos, pero necesitamos que nos den respuestas, con el viento o cualquier cosa se puede volver a caer”, concluyó.