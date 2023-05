Casi muere en un accidente y la obra social de la UTA no se hace cargo

En medio de la angustia, Marcela relató: "Mi hermano tuvo un accidente el sábado 6 de mayo en la zona de Valentina Sur. Iba en su moto y cuando el semáforo se puso en verde arrancó sin darse cuenta que un auto le dio paso a una camioneta de Schlumberger para que salga de la cochera de la empresa. Él no la vio y cuando la camioneta dobló se lo llevó puesto".

"En ningún momento él perdió el conocimiento. Siempre estuvo consciente, se acuerda del accidente y todo lo que pasó. La verdad es que no podemos creer que esté vivo, los médicos tampoco. Ingresó al Hospital Heller y nos dijeron que las primeras 48 horas eran críticas porque se rompió toda la pelvis. Empezamos con los trámites con la obra social y al ver que no respondían, los médicos le hicieron una cirugía para sostenerle la pelvis para que no se hiciera más daño interno porque tenía astillados los huesos. Le tuvieron que atar las piernas porque con cualquier movimiento en falso que hiciera se podía lastimar más", contó.

La necesidad de una nueva intervención urgente, puso a la familia en campaña para conseguir los materiales quirúrgicos solicitados por los médicos para restaurar la pelvis y el sacro. Gracias a una colecta, la improvisación de una rifa y una venta de empanadas lograron reunir los 300 mil pesos necesarios para la operación programada para este lunes.

"No podíamos esperar, los médicos tenían miedo porque cuánto más tiempo pasara, más daño iba a tener mi hermano. Estamos esperando a cómo sale la operación que es compleja y ver qué panorama encontraron", sostuvo Marcela.

El enojo de los médicos y mentiras como excusas

En medio de la desesperación y luego de varios intentos para lograr respuesta de la obra social, la contestación fue que Pablo aún no tenía los aportes para activar la cobertura. "Nos dijeron que por ahora no podían hacer nada porque no cumplía con el tiempo requerido. Hicimos el reclamo a la UTA para ver si nos podían ayudar como gremio de alguna manera y de ahí nos dijeron que todavía no se podía hacer nada. Mi hermano no es un trabajador nuevo, venía trabajando en Indalo y cuando Indalo dejó de prestar servicios en Neuquén la empresa que lo reemplazó, lo absorbió enseguida; por eso no se entiende", lamentó.

"Desde la UTA nos dijeron que mi hermano tenía los aportes suficientes para ser atendido por la obra social pero que no fue dado de alta y que -aún así- ese no sería el problema porque Salud Pública tiene que atenderlo; que ese es su deber y que -en todo caso- luego le cobra a la obra social. Que los acusábamos de burócratas a ellos por no darle la prótesis que necesitaba de manera urgente", puntualizó. Y agregó: "Nos dijeron que el médico 'hizo un entuerto' porque en salud pública cobra un sueldo y no puede cobrar la operación y que quería operarlo en una privada para cobrar un arancel más alto. El tema es que es mentira, el médico se re enojó porque se metieron con él cuando ni siquiera trabaja en la Pasteur", subrayó.

"A su vez, desde la obra social nos dijeron que no podían cubrir la prótesis porque los médicos no le habían dicho que era urgente, que las órdenes de los médicos no eran legibles. Siempre algo faltaba: si no era la letra, era que tenía dos tintas distintas el informe, todo así", manifestó Marcela dando cuenta de las idas y vueltas en vano que tuvieron en medio de la urgencia y la preocupación por la salud de su hermano.

"Hasta el día de hoy no tenemos respuesta", exclamó con preocupación porque, más allá de los 300 mil pesos que tuvieron que reunir para la operación, Pablo precisa la cobertura de la obra social que le garantice una cama ortopédica con colchón antiescaras para el primer tramo de su recuperación, además de medicación, otros materiales sanitarios y ortopédicos y atención de especialistas.

"Estamos preocupados porque esto no termina acá. Estamos pidiendo ayuda a conocidos , incluso abrimos una cuenta en Mercado de Pago para juntar dinero porque de la obra social no tenemos respuesta", postuló.

Quienes quieran ayudar a Pablo Catalán y su familia pueden hacer aportes a través de Mercado de Pago.

CVU: 0000003100054141667233

Alias: La.familiapablito de Mercado Pago