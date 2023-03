Caso Agostina Jalabert: el fiscal mexicano asegura que fue un suicidio

En este sentido, relató que Agostina decidió quitarse la vida materialmente y agregó que fue comprobado científicamente. Sin embargo, no descartó la participación de su novio Juan Manuel Reverter en la muerte de la joven.

Asimismo, comentó que el cuerpo de Agostina presentaba signos de violencia "antes de la privacidad de la vida", y detalló: "la noche anterior hubo agresiones mutuas entre ella y su pareja. Hay evidencias suficientes".

De esta manera, los funcionarios de seguridad descartaron la posibilidad de un femicidio, que había sido anunciado con un cambio de caratula.

Por otro lado, confió que Reverter fue entrevistado por la Policía de Investigación y las pruebas en ese momento no eran suficientes para una orden de detención.

Pese a todo esto, el funcionario judicial advirtió que no descartan continuar buscando datos para determinar si hubo un vínculo con la muerte de Agostina.

Ante este panorama, el tío de la joven fallecida, Germán Jalabert, habló con VDM Noticias y expresó que los dichos del fiscal están relacionados a que no quiere admitir que cometieron errores en el inicio de la investigación: "No me sorprende que el fiscal general defienda la teoría del suicidio toda vez que reconocer que hay muchos elementos para hablar de feminicidio sería reconocer su propia torpeza".

Agostina Jalabert

"La Fiscalía actuó con mucha torpeza y con mucha desidia en los primeros tramos de la investigación y se perdieron muchas pruebas", reiteró para señalar que "la causa fue girada a la Mesa especializada y eso significa que de alguna manera los que iniciaron la investigación fueron relevados".

"Vos no relevas a un equipo que hizo las cosas bien. Están tratando de defender la teoría inicial porque un camino en contrario sería reconocer lo mal que trabajaron", añadió para concluir que "la pelea va a ser ardua".

Este viernes, el expediente fue remitido a la Mesa Especial de Feminicidios y Violencia de Género de Cancún que también depende del fiscal General, Montes de Oca.