Caso Báez Sosa: los ochos rugbiers pidieron perdón y negaron querer matar a Fernando

El juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa llegó a su fin con los alegatos de la fiscalía, el particular damnificado y la defensa, y las últimas palabras de Máximo Thomsen, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Blas Cinalli, Ayrton Viollaz, y Luciano, Ciro y Lucas Pertossi, los ochos acusados por el hecho.

Por su parte, Máximo Thomsen, entre lágrimas y llorando, le pidió disculpas a la familia de Fernando y a todas las personas afectados. "Me lastima mucho, murió un chico de nuestra edad, jamás pensamos algo así, ojalá pudiéramos volver el tiempo atrás, estoy muy arrepentido", dijo.

Blas Cinalli insistió en que no hubo un plan y señaló que duele muchísimo lo sucedido, mientras que Matías Benicelli también coincidió en que no tuvieron intención de matar. "Todos los días me arrepiento de lo que hice. Nunca quise matar a nadie", añadió.

En tanto, Ciro Pertossi pidió perdón a la familia "por haber estado en una pelea". "Es muy feo. Nunca voy a querer matar a nadie. Se murió alguien de nuestra edad, es muy feo, es muy feo de lo que nos acusan", indicó.

En esa misma línea se expresó Ayrton Viollaz, quien dijo que jamás pensó que iba a pasar algo así. Por último, Enzo Comelli pidió disculpas, mientras que Luciano Pertossi le pidió a Dios que lo que sucede de acá en más "sea algo bueno para todos".

Viollaz, Benicelli y Comelli hablaron por primera vez durante el juicio, ya que no había declarado en las audiencias previas, algo que sí hicieron escuetamente los otros cinco acusados. La jueza informó que la sentencia será leída el 6 de febrero a las 13.

Alegatos

Hugo Tomei, abogado defensor de los ochos rugbiers, expuso en su alegato este jueves el pedido de absolución a los acusados por considerar que no se probó el hecho que se les imputa. Por su parte, Fernando Burlando, por parte de la familia Báez Sosa, y la Fiscalía pidieron la condena perpetúa por entender que los imputados actuaron con premeditación y alevocia.