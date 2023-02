Caso Báez Sosa: los rugbiers se pelearon a las piñas en la cárcel

La grieta en el grupo se dio por la estrategia de la defensa, que terminó con condenas perpetua para cinco de los acusados por el crimen de Fernando Báez Sosa.

“Son conscientes de que con otro abogado y otra defensa las penas hubieran sido distintas. Saben que es momento de despegarse ahora y, por fuera de la formalidad del cambio de abogados, eso genera una fractura en el grupo que durante los últimos tres años se mantuvo, incluso pese a la condena social”, agregaron las fuentes.

Blas Cinalli, uno de los tres condenados a 15 años de prisión, fue quien confirmó en una entrevista la fractura en el grupo de los ochos rugbiers. "Ayrton, yo (Sic) y Lucas (Pertossi) estamos un poco distanciados de los otros chicos. No te voy a decir que súper peleados, pero sí distanciados de palabra", dijo.

"Voy a cambiar de abogado, yo no le pegué a Fernando", reconoció Cinalli desde Melchor Romero y confirmó que estaba conforme con el trabajo de su defensor Hugo Tomei.

"Sinceramente, quiero cambiar de abogado. Pero me cobran demasiada plata y no la tengo. Nunca quise que me defienda Tomei, la verdad. Nunca estuve conforme. Siempre quise otro abogado. Pero nunca tuve la plata. Es todo muy caro. Con otro abogado me hubieran dado muchos años menos, creo yo. No estoy minimizando nada. Pero sí, me tendrían que haber dado muchos menos", agregó.

