Ramiro “Gitano” Gutiérrez no desconoce que enfrenta una situación muy complicada por la muerte de Facundo Castillo y, por ese motivo, sus defensores particulares plantearon un juicio abreviado. Ofreció asumir la responsabilidad en el incidente vial fatal a cambio de una condena reducida. Está acusado por homicidio.

La primera audiencia de control de acusación sirvió para comprobar que acusadores y defensores se ubican en veredas muy opuestas sobre lo sucedido el 19 de diciembre del año pasado a la salida de una fiesta en el predio de La Nonnina. “Severas discrepancias”, lanzó el abogado defensor Carlos Vila Llanos, quien adelantó la presentación de varias objeciones. Por su parte, la fiscalía a cargo de Santiago Márquez Gauna hizo un repaso de los hechos y confirmó los cargos que se le atribuyen a Gutiérrez.

Facundo Castillo

Debido a que funcionarios y abogados tenían otros compromisos, la audiencia se cerró con un repaso somero de las objeciones de la defensa. Una de las quejas que tienen previsto exponer los representantes legales del Gitano está centrada en la formulación de cargos y definir conceptos como “la intención de matar”, señalada por la fiscalía.

También Vila adelantó que quieren tener precisiones sobre el momento en que fue atropellado Castillo y “con qué parte del frente de la camioneta” fue colisionado.

"Me la veo venir"

El planteo del juicio abreviado por parte de los defensores de Ramiro Gutiérrez no dejó de sorprender en la audiencia de ayer, aunque quedó claro que se trató de un tímido intento por frenar un proceso que puede derivar en una severa pena para el acusado. “Simplemente me la veo venir, que me den un montón de años”, expresó de manera evidentemente desesperada el detenido desde un monitor cuando la jueza cipoleña María Florencia Caruso le cedió la palabra.

Luego, el abogado particular Carlos Vila Llanos insistió en un acuerdo pleno con una pena de 8 años. Sin embargo, las pretensiones de la defensa se oponen abiertamente al reclamo de justicia de los familiares y amigos de Facundo. En este marco, sus abogados querellantes mantuvieron una postura firme de seguir adelante con el proceso e ir a un juicio por jurados, donde se contemplarán penas de prisión efectiva superiores a los 12 años.

Asimismo, en el encuentro de ayer, se reveló una situación irregular que tuvo como protagonistas a extraños abogados que se comunicaron con la querella para hacer “un ofrecimiento”. El incidente no dejó de llamar la atención y desde la fiscalía se hizo referencia al asunto, sentenciando que solo habla con los letrados designados por Gutiérrez.